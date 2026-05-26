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Acusan a Nathy Peluso de usar Ozempic tras un impactante cambio físico: su fuerte reacción

Nathy Peluso fue blanco de cuestinamientos luego de mostrar cómo cambió su figura. Harta del qué dirán, la cantante respondió con todo.

26 may 2026, 09:00
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Acusan a Nathy Peluso de usar Ozempic tras un impactante cambio físico: su fuerte reacción.
Acusan a Nathy Peluso de usar Ozempic tras un impactante cambio físico: su fuerte reacción.

Acusan a Nathy Peluso de usar Ozempic tras un impactante cambio físico: su fuerte reacción.

El nuevo cuerpo de Nathy Peluso generó un debate encendido en redes sociales. Después de compartir imágenes de su transformación física, los comentarios sobre un supuesto uso de Ozempic no tardaron en multiplicarse, y la artista decidió no quedarse callada.

Con un video directo y sin filtros, la cantante desmintió de manera tajante haber recurrido al medicamento que se convirtió en tendencia entre las celebridades para bajar de peso.

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"Para los que estuvieron con que Ozempic… ¿Yo voy a dejar de comer? Después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer?", arrancó en el clip que publicó en Instagram. Y siguió: "Gimnasio, cardio, peso, pilates, escaleras, 10 mil pasos al día o más. Pollo, espárragos, boniato, papa… ¿Yo voy a dejar de comer? No. Yo soy una perra laburadora. ¿Qué Ozempic?".

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El descargo se viralizó de inmediato y partió las aguas. Mientras una parte de sus seguidores la bancó y destacó su disciplina, otros continuaron cuestionando la velocidad y la magnitud de su cambio físico. No faltaron tampoco quienes recordaron que Nathy siempre reivindicó las curvas y los cuerpos voluptuosos, incluso en sus canciones, lo que hizo que la transformación tomara más repercusión entre su público.

La polémica sigue abierta, pero la cantante dejó en claro su postura: nada de inyecciones, solo entrenamiento y alimentación.

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¿Nathy Peluso y Mon Laferte, en medio de una polémica con una drag performer?

Una bailarina y drag performer identificada como Miss Loot denunció públicamente que Nathy Peluso y Mon Laferte no pagaron al equipo artístico y técnico que participó en la grabación de su videoclip conjunto en España. Según el testimonio, todos fueron contratados por una productora española, dados de alta y baja en la Seguridad Social el mismo día del rodaje, bajo la promesa de cobrar "a mes vencido", algo que nunca ocurrió.

En el descargo, Miss Loot detalló que entre los afectados hay drag queens reconocidas como Nori, Venus y Mery Striper, y que el pago debía gestionarse a través de Sony México, que contrató a la productora española. Lo que más indignó a la denunciante fue que el videoclip estaba a punto de estrenarse sin que nadie hubiera recibido su dinero, a pesar de que aseguró que Mon Laferte era consciente de la situación por ser parte de la producción.

El descargo se viralizó rápidamente y generó una fuerte polémica internacional. "Primero paga a la gente y luego saca las cosas", fue el reclamo final de la artista, quien aclaró que, pese a admirar a ambas cantantes, no podía quedarse callada: "La gente no vive de haber trabajado para una famosa, la gente vive de lo que le pagas".

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