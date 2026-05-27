A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
Música
gran momento

Lali Espósito tras ganar en los Premios Gardel 2026: "Este álbum me enseñó todo lo contrario"

En una noche atravesada por emoción y reconocimiento, LALI celebró dos nuevos Gardel y compartió un discurso que resumió el espíritu del álbum.

27 may 2026, 10:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Lali Espósito tras ganar en los Premios Gardel 2026: Este álbum me enseñó todo lo contrario
Lali Espósito tras ganar en los Premios Gardel 2026: Este álbum me enseñó todo lo contrario

Lali Espósito tras ganar en los Premios Gardel 2026: "Este álbum me enseñó todo lo contrario"

LALI fue reconocida con 10 nominaciones a los Premios Gardel 2026 en las categorías: “Canción Del Año” (“Mejor que vos” ft Miranda!), “Álbum del Año” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”), “Grabación Del Año” (“Mejor que vos”), “Mejor Álbum Artista Pop” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”), “Mejor Canción Pop” (“Mejor que vos”), “Mejor Canción En Vivo” (“Fanático en Vivo”), “Mejor Canción Pop Rock” (“33” con Dillom), “Mejor Colaboración” (“Mejor que vos” con Miranda! y “Loco un Poco” con Turf), “Mejor Videoclip Largo” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama” full álbum).

En una noche atravesada por emoción y reconocimiento, LALI celebró dos nuevos Gardel y compartió un discurso que resumió el espíritu del álbum: “A veces, nos hacen crecer que decir lo que pensamos -o hacer lo que sentimos- puede alejarnos del público o puede costarnos caro… este álbum me enseñó todo lo contrario”.

Las estatuillas que la proclamaron ganadora fueron “Mejor Canción Pop” por “Mejor Que Vos”, su colaboración junto a Miranda!, y “Mejor Álbum Artista Pop” por No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, una obra que profundiza su evolución artística y su búsqueda personal. El disco superó los 140 millones de streams, alcanzó el Top 5 global de Spotify y se convirtió en el álbum argentino más vendido del 2025. Con estos dos nuevos premios, LALI alcanza las 15 estatuillas en los Premios Gardel.

La estrella pop llegará por primera vez al Estadio Monumental los días 6 y 7 de junio de 2026 con doble sold out ante la expectativa de su público que se hizo sentir inmediatamente. La reina del pop argentina prepara una fiesta insuperable donde escribirá un hito en su exitosa y explosiva carrera.

Debido a una reconfiguración del escenario, se liberaron sectores surgiendo así una nueva oportunidad para aquellos que aún no pudieron comprar sus entradas para ser parte de dos noches históricas.

Lali Espósito

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto