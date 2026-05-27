Lali Espósito tras ganar en los Premios Gardel 2026: "Este álbum me enseñó todo lo contrario"

LALI fue reconocida con 10 nominaciones a los Premios Gardel 2026 en las categorías: “Canción Del Año” (“Mejor que vos” ft Miranda!), “Álbum del Año” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”), “Grabación Del Año” (“Mejor que vos”), “Mejor Álbum Artista Pop” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”), “Mejor Canción Pop” (“Mejor que vos”), “Mejor Canción En Vivo” (“Fanático en Vivo”), “Mejor Canción Pop Rock” (“33” con Dillom), “Mejor Colaboración” (“Mejor que vos” con Miranda! y “Loco un Poco” con Turf), “Mejor Videoclip Largo” (“No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama” full álbum).