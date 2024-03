La dolorosa confesión de Tini Stoessel: "Terminé muchas noches..."

Lo cierto es que desde la red social X, donde también eliminó su foto de perfil, Tini Stoessel le contestó con una fuerte confesión a una seguidora de la red social que la cuestionó por esa acción virtual.

“Contame ¿Qué te pasó de grave en la vida reina? ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame que es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show? ridícula”, lanzó la usuaria de la red social.

A lo que la cantante se hizo eco de este mensaje, que luego fue eliminada por dicha usuaria, y reflexionó de manera profunda: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones".

"Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", continuó a flor de piel.

Y cerró muy emotiva: "No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces".

Tini Stoessel reapareció con una foto que generó preocupación: "Me quedé callada"

Hace unos días, Tini Stoessel desconcertó a todos sus admiradores. La estrella del pop borró todas las fotos de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 21 millones de seguidores.

Desde que eliminar toda imagen de su perfil en dicha red social, la ex chica Disney subió una historia muy llamativa, en la cual se observaban cortes de pelo en el suelo, sin ninguna descripción.

Tini generó todo tipo de especulaciones entre sus admiradores. Algunos se preocuparon, mientras que otros empezaron a sospechar de una posible movida de prensa para hacer un anuncio en algún trabajo nuevo.

En las últimas horas, en su feed, la intérprete de La Triple T colgó una foto, donde se la puede ver con una tijera, a punto de cortarse el pelo, algo así como una escena anterior a la imagen que compartió días atrás en sus historias.