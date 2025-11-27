Los duros posteos de Mauro Icardi ante la detención del ex abogado de Wanda Nara: "Van a caer..."

Nicolás Payarola, quien representó hasta hace pocas semanas a Wanda Nara, fue arrestado durante la mañana de este jueves en su casa del Barrio Golf Club de Nordelta por la Policía Bonaerense.
El futbolista Mauro Icardi compartió duros posteos en las redes tras la detención del ex abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola.
Tras conocerse la noticia, quien reaccionó de manera contundente desde las redes sociales fue Mauro Icardi, quien se encuentra hace tiempo en una dura batalla legal con su ex.
"¿Cómo habían dicho? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’, nunca estuve tan de acuerdo con una frase. Permítanme dudar lo de ‘buenos abogados y sobre todo grandes seres humanos’", comenzó el deportista en un primer mensaje desde sus historias en Instagram.
Y agregó picante: "Esta lacra, estafador, acosador y ladrón es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno, sólo hay que sentarse a esperar".
Luego, ante la imagen del abogado Nicolás Payarola esposado, Mauro Icardi recordó: "Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenían ‘amiguitos’ y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo".
"Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos tus cómplices", concluyó contundente.
El letrado fue arrestado este jueves por la mañana en Nordelta por la Policía Bonaerense tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren, donde fue acusado de defraudar a sus clientes, y ya había sido procesado por engañar al futbolista Gonzalo Montiel y su familia.
Payarola es investigado por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo y será indagado este viernes.
La detención de Nicolás Payarola, el ex abogado de Wanda Nara, se realizó luego de una investigación meticulosa del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden avalada por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.
"Lo van a trasladar a una comisaría en Tigre. Interpreto que va a ser trasladado a un penal en las próximas horas. Recordemos que la acusación también pesa sobre parte de su familia, por lo que hay que ver eso cómo repercute después", confió el periodista Carlos Salerno en el ciclo Desayuno Americano (América Tv) sobre el tema.
Cabe recordar que hace unos días Wanda Nara optó por apartar a Payarola de su defensa legal y su nuevo abogado es Diego Palombo, quien asistió a la última audiencia en el litigio de la conductora con Mauro Icardi.
La audiencia en la Argentina vinculada a la restitución de las hijas de Wanda e Icardi contó con las presencias de Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas del futbolista, y del propio Mauro. Por su parte, Palombo asistió en representación de Nara.