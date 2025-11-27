Así detuvieron a Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara: el video

Embed

"La causa del allanamiento es por estafa, defraudación por administración y lavado activos de origen delictivo. Las víctimas son María Abraña y Juan Montiel -los papás de Gonzalo Montiel-, Macarena Poza, Silvana Leonardi, Débora Greco y Norma Viñoni (los denunciantes)", agregó el periodista mientras en pantalla podía verse al exabogado de Wanda Nara subir al patrullero esposado.

Asimismo, señaló que la causa que lleva adelante el doctor Iribarren "tiene eje en una denuncia de una estafa por un monto aproximadamente de 700 mil dólares, que sería una inversión sin retorno de Montiel para con Payarola, que el dinero sería de un premio del futbolista del Mundial para la construcción de un barrio privado que nunca existió".

Fue allí cuando Luis Bremer sumó otro dato no menor sobre el accionar de Payarola que afectaría en lo inmediato a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). "Sumo otro último momento de una gestión de Payarola que complicaría a Wanda Nara en los próximos días: las apelaciones por las multas que Mauro Icardi aplicó contra Wanda Nara, esas apelaciones habrían caído por lo que Wanda debería pagar en el futuro, en los próximos días, 300 millones de pesos".

Y mientras Carlos Salerno remarcó que ahora habrá que esperar para ver su el fiscal pide cupo en algún penal para que Nicolás Payarola quede alojado, Luis Bremer concluyó revelando que "Wanda sabe desde enero que esto podía ocurrir, por eso soltó al abogado en las últimas semanas".

Qué había dicho el papá Gonzalo Montiel sobre el dolor que les causó Nicolás Payarola

A mediados de este año, la familia Montiel volvió a poner en primer plano su batalla judicial contra el abogado Nicolás Payarola, por entonces representante legal de Wanda Nara, tras conocerse una dura resolución en su contra. Tito Montiel, padre del futbolista Gonzalo Montiel, y su yerno, Brahim López, celebraron el procesamiento del letrado en la causa por defraudación y administración infiel que investiga un presunto perjuicio millonario al patrimonio familiar.

La causa dio un giro decisivo el pasado 23 de junio, cuando el juez Santiago Bignone, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 39, dictó el procesamiento de Payarola y determinó que deberá afrontar una reparación de 810 millones de pesos por los daños ocasionados. Ese fallo abrió la puerta para que las voces de las presuntas víctimas comenzaran a hacerse oír públicamente.

Brahim López recordó en ese momento cómo fue el primer acercamiento del abogado, que terminó con la familia depositando en él toda su confianza. “Tomó conocimiento de los proyectos, de nuestras ganas de hacer algo y del patrimonio que Gonzalo le cedió a la familia. Dijo: ‘Tengo experiencia, sé de esto, puedo ayudarlos’. Nosotros no somos del palo, era el primer proyecto que teníamos”, relató, al reconstruir el inicio del vínculo.

Con el tiempo, empezaron a notar señales de alerta dentro del estudio jurídico. “Me propone trabajar con él. Como yo me quiero dedicar a la abogacía, me pareció tentador. Pero cuando comencé en el estudio, ya había anomalías”, afirmó López sobre el momento en que las irregularidades quedaron expuestas.

El presunto desvío de fondos, según su testimonio, se habría concretado con la creación de una sociedad sin respaldo formal. “Comenzó con armar una sociedad. Como no tenía publicación en el Boletín Oficial, había que blanquear una cierta plata. Con la compra del campo, arma una carta de oferta trucha, hace firmar a mi suegro y obtiene los primeros 200 mil dólares, que no aparecieron más”, aseguró.

Tito Montiel también expresó el impacto emocional que vivieron durante todo el proceso judicial. “Ahora estamos mejor con el procesamiento de este chanta, pero la pasamos muy mal. Teníamos un sueño y se nos desmoronó todo”, dijo, visiblemente conmovido en una entrevista con Telefe.

Ante el silencio obligado del futbolista, fue Brahim quien habló por la familia: “Tito se pone mal. Sufrimos mucho. Este tipo nos robó un sueño que teníamos como familia, un esfuerzo de toda una vida. Ahora estamos muy contentos y conformes con la Justicia”.

El 24 de junio pasado, López dio más detalles en el ciclo Entrometidos, y al día siguiente, tanto él como Tito volvieron a referirse al tema en A la Barbarossa, donde repasaron la ilusión truncada de construir un barrio cerrado en Ezeiza. “Todo comenzó por un hecho que involucraba a Gonzalo y que la Justicia ya resolvió. A partir de ahí, este hombre ingresó a la familia. Es el mismo modus operandi que tuvo con los demás”, concluyó Brahim.