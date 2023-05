Se supo cómo tiene agendada Rusherking a la China Suárez

“El 19 de abril fue el último día que hablaron Rusher y la China. De hecho, me lo mostró. A la China la tiene agendada como Chinita”, contó la mujer.

Y luego, el 7 de mayo pasado, el santiagueño escribió en su cuenta de Twitter: “qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas”.

Se interpretó que el mensaje fue una indirecta al que había publicado horas antes La China en sus historias de Instagram: “Te rompen el corazón y te piden a cambio amor”.

“Rusher me escribe a mí, de la nada. Yo nunca había hablado con él. Y me dijo ‘yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta y que sea feliz’”, contó Pochi.

Y agregó: “Esos mensajes y esos tuits no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de La China. De ahí no hablamos más”.

La indignación de Rusherking tras volver a ser vinculado con la China Suárez: "Estoy harto de..."

A más de un mes de que ambos hayan confirmado su separación, es imposible que tras cada gesto en las redes no se hagan especulaciones sobre el presente y futuro amoroso de la China Suárez y Rusherking, y tras varias idas y vueltas el cantante se cansó, y rompió el silencio.

Así, el trapero se comunicó con Pochi, de Gossipeame, para aclarar a quién iban dirigidos sus picantes y enigmáticos mensajes donde habló de una gran decepción, y, al parecer según dijo, no fueron para la actriz.

"Después de la Bresh, La China fue a un after a la casa de Lizardo Ponce. Y lo que me contaron fue que la China estuvo hablando con un cantante y, en un momento, se alejó y estuvo hablando mucho por el celular. Ahí alguien preguntó '¿qué le pasa a La China?'. Y dijeron 'está hablando con Rusher'", comenzó la Instagramer en Mañanísima (Ciudad Magazine).