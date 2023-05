El sugerente video con el que Rusherking dejó atrás a la China Suárez y desató versiones de nuevo romance

Es así que en las últimas horas mucho llamó la atención un video que compartió el cantante desde sus Instagram Stories, en una noche de diversión que compartió con varios amigos y amigas del mundo de la música, sin duda su ámbito.

Rusherking posteo con mexicana - IG.jpg

Se trató de una reunión en un bar, donde entonando la mítica canción El Rey de Luis Miguel, Rusherking quedó absorto con la voz de una mexicana que la siguió con la cámara de su celular, se enfocó en ella y la grabó durante varios segundos.

Pero lo que más llamó la atención fueron los dos corazones que le agregó el video al momento de compartirlo desde sus historias, en una suerte de meta mensaje dando a entender que ya olvidó a su ex pareja y está abierto a nuevas relaciones. Y como era de esperar, el shipeo entre ellos por parte del fandom del santiagueño no tardó en explotar.

Para más datos, la mujer en cuestión no es otra que Melissa Robles, una cantante mexicana que vino al país para, con su banda, oficiar de telonera de Reik, en sus shows en vivo.

Embed

Rusherking furioso ante los rumores de romance con una modelo uruguaya tras la filtración de un video juntos

Parece que el cantante Rusherking no anda perdiendo el tiempo, y unos días antes de su encuentro con la cantante mexicana ya se había se filtrado un video del músico con la modelo coronada como Miss Uruguay, aunque el ex de la China Suárez no lo tomó nada bien.

“Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca”, luego de que se lo vea en algunas imágenes muy cerca de Tatiana Luna.

Embed

“Sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya, una Miss Uruguay. Ahí lo podemos ver. Están las fotos y los videos en los que se los ve ahí, cuchicheando”, señaló Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, y luego sumaron más detalles.

“Ahí está como cuchicheándole. Este es él, el del bucito a rayas y la chica de espaldas es la tal Tatiana”, describió el conductor de El Trece, y Virginia Gallardo sumó que la chica "estudia escribanía, abogacía y además es modelo”.