Tremendos mensajes de la China Suárez y Rusherking tras la sorpresiva separación: "Uno no termina de..."

China Suárez

La contundente reflexión de La China Suárez llega horas después de que Rusherking, su ex, se despachara en Twitter explosivos dichos.

El rapero de 22 años asistió al primer show -de los 5 programados- que Alejandro Sanz dio en el Movistar Arena. Horas después, volcó en la red los sentimientos que lo invadían en ese momento.

"Que loco que uno nunca termina de conocer a las personas...", fue el primer mensaje que Rusherking publicó. "Hay que mandar a todos a cagar, simple Tom", le comentó una seguidora, a lo que el cantante respondió: "Para mí, la solución es no esperar nada de nadie. Me levanté con todo hoy jajajajaja".

Rusherking

Rusherking furioso ante los rumores de romance con una modelo uruguaya tras la filtración de un video juntos

Parece que el cantante Rusherking no anda perdiendo el tiempo, y unos días antes de su encuentro con la cantante mexicana ya se había se filtrado un video del músico con la modelo coronada como Miss Uruguay, aunque el ex de la China Suárez no lo tomó nada bien.

“Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca”, luego de que se lo vea en algunas imágenes muy cerca de Tatiana Luna.

“Sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya, una Miss Uruguay. Ahí lo podemos ver. Están las fotos y los videos en los que se los ve ahí, cuchicheando”, señaló Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, y luego sumaron más detalles.

“Ahí está como cuchicheándole. Este es él, el del bucito a rayas y la chica de espaldas es la tal Tatiana”, describió el conductor de El Trece, y Virginia Gallardo sumó que la chica "estudia escribanía, abogacía y además es modelo”.