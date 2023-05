La indignación de Rusherking tras volver a ser vinculado con la China Suárez: "Estoy harto de..."

"Después de la Bresh, La China fue a un after a la casa de Lizardo Ponce. Y lo que me contaron fue que la China estuvo hablando con un cantante y, en un momento, se alejó y estuvo hablando mucho por el celular. Ahí alguien preguntó '¿qué le pasa a La China?'. Y dijeron 'está hablando con Rusher'", comenzó la Instagramer en Mañanísima (Ciudad Magazine)

Y continuó, "en base a eso, Rusher me escribe a mí, de la nada. Yo nunca había hablado con él. Y me dijo: 'Yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta, que sea feliz'".

"'Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más'", agregó la comunicadora que, incluso, señaló que el propio cantante le mostró las pruebas de que el 19 de abril fue el último día que hablaron. "A la China la tiene agendada como Chinita", cerró.

Tras la llamativa separación con Rusherking y en medio de los rumores de romance con el empresario multimillonario Rodo Lamboglia, la China Suárez salió a bailar, se encontró con los exparticipantes de Gran Hermano 2022 y un particular gesto en redes fue descubierto por sus seguidores.

La actriz estuvo anoche en la fiesta Bresh y allí tuvo dos particulares encuentros: el primero fue con Wanda Nara, con quien mantiene un enfrentamiento luego de haber tenido una polémica relación con Mauro Icardi, y el segundo fue con los exparticipantes del reality.

Fue Daniela Celis quien subió una foto con la China Suárez y un breve texto: “¿Más linda no podés ser, no?”, escribió junto a un emoji y el arroba a la actriz, quien reposteó la imagen en su cuenta personal de Instagram.

Pero luego, lo que llamó la atención en sus seguidores es que unas horas después de la fiesta, la China comenzó a seguir a Marcos Ginocchio. Y el ganador de GH no se quedó atrás y también la empezó a seguir. “La China ayer fue a la Bresh y hoy sigue a Marcos jaja”, señaló la usuaria @leonelabrisa7 en Twitter.

Y Daniela Celis confirmó a través de su Instagram que Marcos Ginocchio estaba en la misma fiesta en la que estaban también Wanda Nara y la China Suárez. Horas antes, Daniela y Marcos habían estado en el show de Fuerza Bruta ya que fue el debut de Julieta Poggio en ese espectáculo.