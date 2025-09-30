La fulminante afirmación de Zaira Nara que revela su drástica posición sobre Mauro Icardi.

Está claro que los escándalos en el Chateau Libertador, la relación que mantiene con La China Suárez y la guerra eterna con Wanda son motivo suficiente para que Zaira Nara haya tomado la determinación de no hacer más comentarios en los medios sobre él.

¿Cuál es el segundo nombre de Zaira Nara y por qué le traer problemas con su hermana Wanda?

En el mundo de las redes sociales, La China Suárez quedó asociada a un término creado por el influencer Martín Cirio, más conocido como La Faraona. El youtuber utiliza la palabra Tatiana para referirse a la actriz.

El término “Tatiana” surgió como una invención de Cirio para describir, de forma irónica y crítica, a alguien que se siente atraído por una persona que ya está en pareja —como “el novio de una amiga”— y, aun consciente de ello, decide avanzar. Según él, la “Tatiana” actúa con una actitud de mosquita muerta, fingiendo ignorancia cuando en realidad sabe lo que hace, y por eso usó ese apodo como sinónimo de quien se involucra en vínculos ajenos con intenciones poco claras.

En una charla en Rumis, Zaira Nara sorprendió con una confesión: "Yo me llamo Tatiana. Mi segundo nombre es Tatiana. Soy Zaira Tatiana Nara".

"¿A quién se le puede ocurrir poner ese término y ese nombre para lo que lo utilizaron?", preguntó la hermana de Wanda, señalando que entre sus afectos cercanos todos la llaman por su segundo nombre.

"A mí mi familia me dice 'Tati'. Mi papá me dice 'Dulce Tati'", precisó Zaira, que para evitar polémicas decidió no mencionar a La China Suárez.

A modo de cierre, la modelo recordó que hace poco vio a Maxi López, el padre de sus sobrinos, quien la llamó por su segundo nombre. La reacción de Wanda Nara, presente en ese momento, fue inmediata: "El otro día Maxi López me dice: 'Hola Tatu'. Y mi hermana le dijo: '¡No le digas Tatiana!'".

Queda claro que Wanda aún no supera lo ocurrido con La China Suárez, quien tuvo un romance secreto con Mauro Icardi y con el tiempo terminó quedándose con el corazón del jugador del Galatasaray.

