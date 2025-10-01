Polémica: a qué figura de Telefe Zaira Nara se negó a entrevistar en los Martín Fierro

Al tiempo que cuando sus compañeros le consultaron si se podía nombrar la figura de Telefe en cuestión con la que no quiso cruzarse la hermana de Wanda, Balbiani fue tajante. “Obvio que se puede decir. Zaira Nara pidió no entrevistar a Rodolfo Barili”, expuso Angie Balbiani ante la sorpresa de sus compañeros.

Rodolfo Barilli y su mujer Lara Piro en los premios Martín Fierro TV

Inmediatamente analizó el posible motivo de la negativa de Zaira a cruzarse con el conductor estrella de los noticieros del canal de las pelotas. “Rodolfo Barili es la pareja de Lara Piro, que es abogada de Mauro Icardi”, confió Balbiani.

Lo cierto es que luego, durante la gala conducida por Santiago del Moro, se la pudo ver a Zaira sentada en la mesa de Wanda, donde se las pudo ver súper compinches a lo largo de la velada.

Zaira Nara y Wanda Nara en los premios Martín Fierro

Cuál fue la fulminante afirmación de Zaira Nara que revela su drástica posición sobre Mauro Icardi

El lunes por la noche, Zaira Nara acompañó a su hermana Wanda Nara a la ceremonia de los premios Martín Fierro 2025, que se llevó a cabo en el hotel Hilton de Buenos Aires. Como suele ocurrir en cada edición, la alfombra roja se convirtió en uno de los momentos más esperados, y allí la modelo y conductora protagonizó una breve pero contundente declaración que no pasó desapercibida.

Consultada por una notera sobre Mauro Icardi, el padre de sus sobrinas y figura que en los últimos tiempos volvió a estar en el centro de la escena mediática por sus idas y vueltas con Wanda, Zaira sorprendió con una respuesta tajante. “¿Qué pensás que Mauro quiere venir a ver a sus hijas y está dispuesto a hablar de su relación con Wanda?”, le preguntaron. La reacción de la modelo fue inmediata: “No, no hablo de Mauro”.

Embed

Con esas pocas palabras, Zaira dejó en claro que no está dispuesta a hacer comentarios públicos sobre el futbolista ni a involucrarse en los temas que rodean su vida personal. La decisión parece estar motivada por los recientes conflictos entre Wanda e Icardi, que volvieron a exponer diferencias en su relación y generaron especulaciones en los medios.

El silencio de Zaira también se entiende en un contexto marcado por distintos escándalos que afectaron a su hermana, como las tensiones en el Chateau Libertador, las versiones sobre la relación de Icardi con Eugenia “La China” Suárez y la exposición constante de la pareja en los portales de espectáculos. Ante ese panorama, la modelo habría optado por establecer un límite firme y no dar más declaraciones en relación con el delantero.

De esta manera, la participación de Zaira en los Martín Fierro dejó en evidencia no solo su apoyo a Wanda en una de las noches más importantes de la televisión argentina, sino también su determinación de mantener al margen a Icardi de cualquier comentario público.