Sin querer queriendo: el tweet "anti Boca" de un CM que nunca se tuvo que publicar

sangrexeneize.JPG

La inesperada respuesta por parte del CM de ESPN no tardó en llegar y generó controversia entre los hinchas. "Son de Boca pero lloran como si fueran de Chacarita y los cagan todos los partidos. Un caso para estudiar el de los mitómanos. Ah, las jugadas esas no son iguales. Y el fútbol no es fotos”, publicó el CM, en una declaración cargada de ironía y crítica hacia el reclamo.

cmespn.jfif

La publicación tuvo un gran impacto en las redes sociales, dividiendo opiniones entre los hinchas xeneizes, millonarios y los fanáticos de otros equipos, que no tardaron en dejar sus comentarios. "Es imposible no gastarlos, ni el más profesional puede aguantarse", "Se olvidó de cambiar la cuenta", "Me olvidé de cambiar la cuenta señores, les pido mildis", "Tiró verdades", "¿Qué dice ahí? Yo solo leo 'BEEEE, BEEEE'", fueron algunos de las tantas respuestas al posteo.

Además, los internautas sumaron algunos memes al error del CM que, probablemente, confundió su cuenta personal con la de la empresa y generó un enorme revuelo.

cmespn_.JPG

cmespn_.1.JPG

cmespn_2.JPG

cmespn_3.JPG

cmespn_4.JPG