Venus–Neptuno en acción: 3 signos que confunden señales y se arman la novela completa

Cuando el alma ve magia, la realidad debe demostrar que está a la altura.

¿Y si el corazón te dice “esto sí”, pero la razón duda?

Ese choque interno puede sentirse como un cortocircuito: querés creer que lo que soñaste es real, pero partes de vos preguntan “¿y si me equivoco?”. Y esa duda merece respeto. No sos "mala espectadora" de tu vida: sos protagonista con capacidad de decisión.

Venus–Neptuno en acción te invita a convivir con esa tensión: amar sin perder dignidad, soñar sin disolverte.

3 signos que arman teleserie interna (y cómo bajarse un poco del pedestal):

Piscis : rey o reina de la sensibilidad. Va a sentir con todo el cuerpo. Puede elevar a otros a nivel legendario. Tener cuidado con entregar tu mundo interior para que alguien lo habite sin reclamarlo.

Cáncer : emocionalmente vulnerable. Puede que desee señales claras hasta que invente las que no llegaron. Pedí lo que necesitas, no adivines.

Libra: buscando armonía hasta donde no la hay. Es probable que idealices a un compañero porque “podría ser”. Fijate en las palabras, no solo en los silencios.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Venus y Neptuno estén “en acción”?

Que el tránsito los conecta (trino, conjunción, sextil, etc.), activando la energía de ambos: amor + ilusión. Sensibilidad al palo.

¿Cómo evitar decepciones bajo Venus–Neptuno?

Pedir claridad, comunicarse, no obligar al otro a encajar en tu fantasía. Ver con ojos realistas los gestos que hay, más allá de lo que quisieras que hubiera.

¿Este tránsito favorece el arte, la música, la creatividad?

Sí —mucho—. Es un momento potente para expresarte, dejar que el sentimiento salga por algún canal creativo (canción, dibujo, palabra). Esa es una forma sana de atravesarlo.