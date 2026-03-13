La confesión más íntima de Daniela Celis sobre Thiago Medina que explotó en redes: "Es una cosa que..."

Daniela Celis encendió el stream de Martín Cirio en el que también compartía charla con Julieta Poggio. Lo que empezó como un intercambio divertido terminó con confesiones íntimas y frases que se volvieron virales en minutos.
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Daniela Celis se desató en el stream de Martín Cirio y dejó frases explosivas sobre su intimidad con Thiago Medina.
Daniela Celis encendió el stream de Martín Cirio en el que también compartía charla con Julieta Poggio. Lo que empezó como un intercambio divertido terminó con confesiones íntimas y frases que se volvieron virales en minutos.
El tono picante, claro, lo puso Cirio, quien entre risas le dijo: “Siento que vos, Dani, sos reheterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”. Julieta no se quedó atrás y lanzó sin filtro: “Sí, amiga, a vos te encanta la pi...”.
La reacción de Celis fue inmediata y dejó a todos atónitos: “Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”.
Aprovechando la dinámica, la ex Gran Hermano se abrió sobre su vínculo con Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. “Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena”, confesó, dejando en claro que la química con él sigue siendo fuerte.
El conductor recordó entonces la piel que ambos tenían dentro de la casa, un tema que los fanáticos del reality aún discuten. “No te das una idea de lo que es esto, te juro por Dios”, aseguró Celis.
Thiago Medina sorprendió a todos sus seguidores con un posteo en Instagram que no pasó desapercibido. En la foto, se lo veía sonriente y abrazado a Daniela Celis, madre de sus gemelas Laia y Aimé, acompañado de un mensaje que despertó curiosidad: “Quiero contarles todo y no encuentro cómo”.
La publicación generó inmediatamente rumores y especulaciones entre quienes siguen de cerca la vida de los ex Gran Hermano. El tono enigmático del mensaje y la imagen juntos hicieron que muchos se preguntaran si había una reconciliación o un anuncio importante en camino.
Ante la ola de comentarios, Thiago y Daniela decidieron mostrarse en un video para aclarar la situación. Allí hablaron sobre el momento que atraviesan como pareja y como familia, a pocos meses de haber confirmado su separación.
El gesto de aparecer juntos en redes fue interpretado como una señal de acercamiento, aunque ellos prefirieron enfocarse en explicar cómo están transitando esta nueva etapa.
La reacción de los seguidores fue inmediata: miles de mensajes de apoyo y preguntas inundaron la publicación, reflejando el interés que despierta la historia de la pareja.
Con este movimiento, Thiago y Daniela volvieron a instalarse en el centro de la conversación digital, demostrando que su vínculo sigue generando expectativa.
El misterio de aquel mensaje inicial, sumado a la aparición conjunta en video, dejó abierta la puerta a nuevas definiciones sobre su relación y el futuro de la familia que formaron.