La firme advertencia del Big a los jugadores de Gran Hermano: "La próxima vez que..."

Gran Hermano sorpresa por el inesperado anuncio de un participante en medio del escándalo

Cuál fue el comunicado del Big en Gran Hermano

El Big reunió a todos los participantes en el living de la casa de Gran Hermano y, ante la atención de los jugadores, tomó la palabra para dirigirse a ellos con un mensaje claro:

"Ustedes saben que existen normas específicas con respecto a los gritos provenientes del exterior; no pueden hacerse los desentendidos. Quizás no recuerdan el protocolo establecido para estas situaciones: cada vez que se registra un grito deben ingresar inmediatamente al interior de la casa. Además, es importante que no hagan mención sobre lo escuchado. No pueden hablar de eso. Hagan de cuenta que no sucedió".

"A pesar de que ustedes conocen perfectamente estas normas de comportamiento, se empecinan en incumplirlas. Anoche hubo un grito; muchos de ustedes estaban en el jardín, por lo cual los envié a la casa. Aunque saben de la prohibición, algunos decidieron hablar sobre lo que escucharon o creyeron entender, o construyeron en su imaginación el mensaje que quisieron recibir o compartir con el resto de los jugadores, y eso está prohibido. También indagar o preguntar sobre qué fue lo que gritaron desde el exterior".

"Fueron muchos los participantes involucrados en este episodio. Cada uno de ustedes sabe el nivel de responsabilidad que tiene. En esta casa los gritos no tienen entidad y siempre hay que poner en duda lo que escucharon. No pretendan utilizar los gritos en beneficio propio. Entiendan que se exponen a una sanción".

"La próxima que observe una conductora similar estableceré castigos grupales e individuales, creanme que no van a gustarles. Es mi última advertencia".