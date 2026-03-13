La firme advertencia del Big a los jugadores de Gran Hermano: "La próxima vez que..."
El Big llamó inmediatamente a los jugadores de Gran Hermano tras una situación que no le gustó para nada y de la cual ya estaban enterados. Qué les dijo.
13 mar 2026, 17:56
En la casa de Gran Hermano, las reglas forman parte central del juego y no se limitan únicamente a pautas básicas de convivencia. Cada indicación que da la producción tiene un peso específico dentro de la dinámica del reality, ya que el aislamiento y la presión constante terminan influyendo en la conducta de los participantes.
A diferencia de lo que ocurre en cualquier hogar, donde las normas suelen estar asociadas al respeto y la organización diaria, dentro de la casa las reglas adquieren otra dimensión. Allí no solo ordenan la convivencia, sino que también determinan el desarrollo del juego, las estrategias y hasta el destino de los jugadores dentro del programa. La número 1, no tener contacto con el afuera.
Sin embargo, hay momentos en los que la rutina cotidiana se ve alterada por gritos que llegan desde el exterior de la casa, provenientes de personas que pasan por la zona. Ante estas situaciones, los participantes saben que deben ignorarlos y no prestarles atención, ya que tienen terminantemente prohibido involucrarse en ese tipo de escuchas por disposición del Big.
Este 13 de marzo, el dueño de la casa fue terminante ante las reiteradas desobediencias. A través de un duro comunicado, decidió intervenir para recordarles a los hermanitos que son reglas que no pueden romper dentro del juego, tras varios episodios similares.
Cuál fue el comunicado del Big en Gran Hermano
El Big reunió a todos los participantes en el living de la casa de Gran Hermano y, ante la atención de los jugadores, tomó la palabra para dirigirse a ellos con un mensaje claro:
"Ustedes saben que existen normas específicas con respecto a los gritos provenientes del exterior; no pueden hacerse los desentendidos. Quizás no recuerdan el protocolo establecido para estas situaciones: cada vez que se registra un grito deben ingresar inmediatamente al interior de la casa. Además, es importante que no hagan mención sobre lo escuchado. No pueden hablar de eso. Hagan de cuenta que no sucedió".
"A pesar de que ustedes conocen perfectamente estas normas de comportamiento, se empecinan en incumplirlas. Anoche hubo un grito; muchos de ustedes estaban en el jardín, por lo cual los envié a la casa. Aunque saben de la prohibición, algunos decidieron hablar sobre lo que escucharon o creyeron entender, o construyeron en su imaginación el mensaje que quisieron recibir o compartir con el resto de los jugadores, y eso está prohibido. También indagar o preguntar sobre qué fue lo que gritaron desde el exterior".
"Fueron muchos los participantes involucrados en este episodio. Cada uno de ustedes sabe el nivel de responsabilidad que tiene. En esta casa los gritos no tienen entidad y siempre hay que poner en duda lo que escucharon. No pretendan utilizar los gritos en beneficio propio. Entiendan que se exponen a una sanción".
"La próxima que observe una conductora similar estableceré castigos grupales e individuales, creanme que no van a gustarles. Es mi última advertencia".