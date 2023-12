 Wanda Nara contó el grave problema que atraviesa Isabella, su hija menor

image.png

"Volvi a mi casa, estuve tres días... No quiero llorar", contó Wanda en una entrevista. Luego se quebró y se echó a un costado en el sillón. Cuando se volvió a incorporar y dijo: "La más chica volvió de la escuela con dos pruebas. En una se sacó un 2 y en otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba".

Wanda además atraviesa un complicado momento de salud, del que esta mejor y por eso aceptó el trabajo. Para el año que viene tiene pensado volver a nuestro país donde volverá a conducir MasterChef.