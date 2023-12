La pícara respuesta de L-Gante cuando le preguntaron por su relación con Wanda Nara

"Mantenemos una amistad", añadió el referente de la cumbia 420. "¿Ex?", lanzó Augusto Tartúfoli. "No, no llegó a ser una ex", aclaró el invitado, un tanto sonrojado y haciendo un esfuerzo para no contar intimidades de lo que pasó entre ellos.

"Pero hubo un romance, no me digas que no", exclamó Karina. "Puede ser... similar, algo así", admitió L-Gante, con picardía, y soltó una sonrisa, que despertó la risa de todos en el panel del ciclo de América TV.

La estrategia de Zaira Nara y Valentino para evitar cruzar a L-Gante en los Martín Fierro de la Moda

El sábado, en la gala de los Martín Fierro de la Moda, Wanda Nara se llevó una estatuilla. La conductora y empresaria se impuso en la categoría Mejor estilo de jurado en TV por su desempeño en ¿Quién es la máscara?

Ante la ausencia de la figura de Telefe, Valentino López, su hijo, subió al escenario para agradecer dicho reconocimiento. "Gracias a todos, y le quiero decir gracias a mi mamá. Ella todos los días me demuestra que hace las cosas que la hacen feliz. Y a ella la hace feliz ganar estos premios”, manifestó el joven.

El pasado lunes en Mañanísima, Majo Martino advirtió que Zaira Nara y su sobrino se tomaron el trabajo de ejecutar una estrategia para evitar cruzarse con L-Gante, quien también asistió a la ceremonia. La panelista recordó que Valentino hizo una historia en Instagram tratando de "payaso" al referente de la cumbia 420. "No quisieron cruzarse y lo lograron. No se cruzaron en ningún momento", explicó.

Estefi Berardi, en tanto, indicó que la hermana de Wanda y su hijo llegaron cuando la ceremonia ya había empezado, no pasaron por la alfombra roja, pasaron directamente al salón para evitar el cara a cara con el artista.