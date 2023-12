El desopilante reclamo del bailarín de Wanda Nara en medio de los ensayos para el Bailando italiano

Además de lo sentimental, la conductora se sometió a un gran desafío físico ya que no es bailarina y además está pasando por un delicado momento en su salud. Sin embargo, supo tomárselo con humor y compartió una serie de accidentados bloopers durante los ensayos con su bailarín.

Embed

En los clips, se veía como en más de una oportunidad Wanda golpeó sin querer a su compañero mientras aprendían nuevos pasos de baile. "No es fácil enseñarme a bailar", admitió con risas.

Con buena onda, Pasquale replicó los videos en sus historias de Instagram y con emojis de risas le reprochó: "Gracias Wanda por pegarme en la cara".

Reproche bailarín de Wanda

Las lágrimas de Wanda Nara al contar el duro reclamo que le hizo su hija menor

Wanda Nara es una de las participantes más destacadas del Bailando italiano y desde que comenzó el certamen logró ganarse el cariño del público y sus compañeros.

Para su gran desempeño, la mediática pasa muchos días en Roma para los ensayos y grabaciones, pero últimamente, el estar lejos de su familia es una cuestión que la tiene muy movilizada.

Todo esto, se vio reflejado en una entrevista para el Bailando, donde Wanda rompió en llanto al contar una particular situación que vivió con su hija menor, Isabella. “La semana pasada volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón", comenzó diciendo y tuvo que tomarse unos segundos para seguir.

"La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia. Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo", completó entre lágrimas.