El picantísimo cruce de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity que enojó a Daniela Christiansson

Wanda Nara y Maxi López - picante cruce MasterChef Celebrity

En tanto, mientras De Santis, Betular y Martitegui degustaban la bondiola de Wanda hecha por Maxi López, la conductora le consultó a su exmarido cuántos idioma hablar, a lo que él confió que maneja cuatro lenguas. Así, argumentó su respuesta revelando cómo se dice "hamburguesa" en italiano, en inglés, en portugués y en castellano.

Por último, Germán Martitegui le dio su devolución del plato, sentenciando que “hay como una búsqueda de la perfección”, algo que Wanda no dudó en confirmar: “Estoy de acuerdo que va en busca de la perfección, está con una sueca modelo de 1,90 metro, divina”, intervino la mayor de la Nara.

“Maxi, sos así, vas en busca siempre de la perfección”, le consultó entonces la rubia a su ex quien respondió sereno y con una sonrisa tímida: “Bueno, trato de mejorar”. En tanto, en sus declaraciones en el backstage que la producción va intercalando, edición mediante, en cada capítulo, Maxi López hizo un comentario que habría molestado por demás a Christiansson: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”. ¿Será?

Qué dijo Daniela Christiansson sobre el acercamiento de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Después de su aparición en el debut de Wanda Nara al frente de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López emprendió viaje de regreso a Europa para reencontrarse con su esposa, Daniela Christiansson, quien atraviesa el séptimo mes de embarazo en Suiza.

Desde sus historias de Instagram, la modelo sueca compartió una profunda reflexión sobre la participación de Maxi en el ciclo culinario, mientras ella transita la etapa final de su embarazo junto a su hija Elle.

“Recibí muchos mensajes por privado, así que voy a responder en general. Sí, Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son sus objetivos al estar lejos de nosotras en este momento, incluso con mi panza tan avanzada”, comenzó escribiendo Daniela.

Luego, explicó con claridad los motivos detrás de la distancia: “Las razones son importantes y sus metas son más grandes de lo que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás, y él conoce bien sus límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal”.

Christiansson también quiso dejar en claro que la decisión fue tomada en conjunto: “Elegimos juntos hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, por supuesto. Estoy agotada, el cuerpo pesa, las hormonas me tienen sensible… pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho”.

Aun así, la modelo se mostró comprensiva y orgullosa de su pareja: “Me alegra verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y pasar tiempo con su familia y amigos. Esa, de hecho, fue la principal razón de su estadía en Argentina, y me hace muy feliz por él y por ellos”.

Sobre su imposibilidad de viajar, explicó: “Yo no puedo moverme ahora. Tengo responsabilidades acá y estoy demasiado pesada como para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca”.

Por último, Christiansson despejó cualquier rumor sobre tensiones con Wanda Nara, con quien Maxi comparte pantalla: “No hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor”.