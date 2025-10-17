A24.com

Maxi López vuelve a MasterChef Celebrity y, poco después, regresa a Suiza: cuándo será

Maxi López volará a la Argentina en los próximos días para retomar las grabaciones con MasterChef Celebrity. Sin embargo, no estará mucho tiempo ya que también tendría fecha para su regreso a Suiza.

17 oct 2025, 19:26
Maxi López se convirtió en una de las figuras de MasterChef Celebrity (Telefe), y el público no quiere saber nada de su salida, ya que junto a la conductora, Wanda Nara, ofrecen lo que muchos llaman “el verdadero contenido”: chicanas, pases de factura de cuando estaban en pareja y todo el condimento que solo ellos pueden aportar a la competencia culinaria.

Sin embargo, de manera abrupta, el exfutbolista tuvo que regresar a Suiza por un accidente doméstico que sufrió Daniela Christiansson en su propiedad, a pocos meses de ser padres por segunda vez. De allí, crecieron las especulaciones si volvería o no la Argentina, y todo indica que si. Eso si, estará hasta una determinada fecha que se condice con el embarazo de su pareja.

Y mientras Marley le cuida el lugar, se confirmó cuándo volverá. “Ya tiene los pasajes sacados. El día martes (21 de octubre) el señor Maxi López está de regreso en la Argentina”, contó Daniel Fava en A la Tarde (América TV).

“El día miércoles a las 13 retoma las grabaciones de MasterChef, y la vuelta, ya tiene el ticket de vuelta…el regreso de Maxi López a Suiza será el 18 de noviembre”.

Qué hizo Maxi López cuando regresó a Suiza

Maxi López, que se encontraba en Buenos Aires grabando en MasterChef Celebrity (Telefe), no dudó en tomar un vuelo para reencontrarse con su familia. Al llegar a Ginebra, lo primero que hizo fue saludar a su familia y postear una foto junto a Elle en sus redes sociales: “¡Por fin! Una semana así, juntos”. "Cuánto las extrañé. Bebé Elle", agregó López al posteo.

Además, mientras Daniela Christiansson esperaba el miércoles 15 de octubre la llegada de su pareja en el aeropuerto, decidió hacer un fuerte descargo: “Tengo un montón de mensajes así que voy a hacer un posteo general. Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar”.

"Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo", cerró.

