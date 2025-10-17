Maxi López vuelve a MasterChef Celebrity y, poco después, regresa a Suiza: cuándo será

Embed

Qué hizo Maxi López cuando regresó a Suiza

Maxi López, que se encontraba en Buenos Aires grabando en MasterChef Celebrity (Telefe), no dudó en tomar un vuelo para reencontrarse con su familia. Al llegar a Ginebra, lo primero que hizo fue saludar a su familia y postear una foto junto a Elle en sus redes sociales: “¡Por fin! Una semana así, juntos”. "Cuánto las extrañé. Bebé Elle", agregó López al posteo.

Además, mientras Daniela Christiansson esperaba el miércoles 15 de octubre la llegada de su pareja en el aeropuerto, decidió hacer un fuerte descargo: “Tengo un montón de mensajes así que voy a hacer un posteo general. Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar”.

"Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo", cerró.