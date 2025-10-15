A24.com

¿CAMBIO DE RUMBO?

Maxi López volvió a Suiza y expuso lo que pone en duda su continuidad en MasterChef Celebrity

En las últimas horas, Maxi López volvió a Suiza tras el accidente doméstico que sufrió su esposa embarazada.

15 oct 2025, 19:07
maxi lopez
maxi lopez

El último martes se conoció que Maxi López tuvo que interrumpir sus compromisos laborales en el país y viajar de urgencia a Suiza, luego de que su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, sufriera un accidente doméstico mientras cursa el séptimo mes de embarazo.

Fue la propia Daniela quien lo contó a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, acompañada por una selfie, escribió: “Qué día... Con siete meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Supertóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto”.

Maxi, que se encontraba en Buenos Aires participando de MasterChef Celebrity (Telefe), no dudó en tomar un vuelo para reencontrarse con su familia. Al llegar a Ginebra, replicó la foto más tierna junto a su hija Elle en sus redes sociales: “¡Por fin! Una semana así, juntos”. "Cuánto las extrañé. Bebé Elle", agregó López al posteo.

Además, mientras Daniela esperaba este miércoles la llegada de Maxi en el aeropuerto, decidió hacer un fuerte descargo: “Tengo un montón de mensajes así que voy a hacer un posteo general. Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar”.

"Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo", cerró.

historia maxi lopez hija

¿Quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity?

Pocas horas después del debut de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), se conoció que el exfutbolista tuvo que viajar de urgencia a Ginebra, Suiza, para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien atraviesa el séptimo mes de embarazo. La pareja reside allí junto a su hija Elle, y la situación familiar lo obligó a pausar su participación en el programa.

Ante su ausencia, comenzaron a circular nombres de posibles reemplazos vinculados históricamente al canal de las pelotas. Los más mencionados fueron Marley y Zaira Nara, dos figuras con fuerte presencia en la pantalla de Telefe.

Finalmente, fue Marley quien confirmó en diálogo con PrimiciasYa que asumirá el rol de López por unos días. "Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también", reveló el conductor de Por el mundo, dejando en claro que su participación será breve.

Consultado sobre cómo fue sumarse al ciclo de manera repentina, Marley compartió su experiencia: "Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana", señaló, destacando el buen clima de trabajo en el set.

Desde el comienzo se sabía que la participación de Maxi López en el reality gastronómico no sería sencilla. Para formar parte del programa, el exmarido de Wanda Nara tuvo que dejar su rutina en Suiza y trasladarse temporalmente a la Argentina. El desafío implicó distanciarse de su familia y adaptarse a una nueva dinámica, en el marco de un contrato atractivo para la producción.

Marley

     

 

