Maxi López volvió a Suiza y expuso lo que pone en duda su continuidad en MasterChef Celebrity

¿Quién reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity?

Pocas horas después del debut de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), se conoció que el exfutbolista tuvo que viajar de urgencia a Ginebra, Suiza, para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien atraviesa el séptimo mes de embarazo. La pareja reside allí junto a su hija Elle, y la situación familiar lo obligó a pausar su participación en el programa.

Ante su ausencia, comenzaron a circular nombres de posibles reemplazos vinculados históricamente al canal de las pelotas. Los más mencionados fueron Marley y Zaira Nara, dos figuras con fuerte presencia en la pantalla de Telefe.

Finalmente, fue Marley quien confirmó en diálogo con PrimiciasYa que asumirá el rol de López por unos días. "Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también", reveló el conductor de Por el mundo, dejando en claro que su participación será breve.

Consultado sobre cómo fue sumarse al ciclo de manera repentina, Marley compartió su experiencia: "Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana", señaló, destacando el buen clima de trabajo en el set.

Desde el comienzo se sabía que la participación de Maxi López en el reality gastronómico no sería sencilla. Para formar parte del programa, el exmarido de Wanda Nara tuvo que dejar su rutina en Suiza y trasladarse temporalmente a la Argentina. El desafío implicó distanciarse de su familia y adaptarse a una nueva dinámica, en el marco de un contrato atractivo para la producción.