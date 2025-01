Accidente aéreo: Donald Trump recurre al "sentido común" para explicar la tragedia

-"Porque tengo sentido común, ¿Ok?"

Así le contestó Donald Trump a un periodista en la Casa Blanca. Es que el primer mandatario, dio una más que curiosa explicación de una posible causa del accidente aéreo en Washington en el que murieron 67 personas: apoyar políticas de diversidad de género a la hora de contratar controladores.

Donald Trump mostró que, en cualquier tema que sea, está dispuesto a confrontar con los demócratas, aún sin poder demostrar ningún dato que avale sus definiciones tan contundentes.

La diversidad de género, ¿causante de la tragedia aérea en Washington?

El presidente dio un primer análisis al caer la tarde del jueves, aun cuando los expertos - que ya tenían las cajas negras del avión siniestrado - dijeron que habrá que esperar 30 días para tener las conclusiones del caso. Primero pidió un minuto de silencio en memoria de las 67 víctimas fatales (64 en el avión y tres en el "Black Hawk" militar). Pero inmediatamente volvió a lo que más le gusta hacer: echarle la culpa de todo lo que pasó y pasa a Joe Biden y también a Barack Obama.

Dijo que ambos expresidentes descuidaron en sus mandatos los altos estándares de seguridad del control aéreo en los Estados Unidos. Y la demostración para esa teoría fue descabellada. Dijo que se favoreció a personas minusválidas, discapacitadas o con diversidad de género para acceder a los puestos de controladores.

No hay ninguna evidencia de que el accidente se haya producido por esa causa, pero Trump se mantuvo firme es su acusación contra la diversidad y sus antecesores.

Fue por eso que este viernes, en la Casa Rosada, en una conferencia de prensa, un periodista le preguntó con qué datos había hechos semejante apreciación. "Porque tengo sentido común, ¿Ok?", respondió el mandatario como si fuera jefe de recursos humanos o premio nobel de física.

Pero como ya se sabe que siempre hay gente fanatizada por seguir a sus líderes, la cosa no quedó ahí

Si es una "Fake News" pero nos sirve, entonces es verdad

Matt Wallace es un joven conservador - muy conservador - que admira a Donald Trump y a Elon Musk. Y para estar a la altura de su líder, no tuvo mejor idea que subir a las redes sociales otro argumento "brillante".

"Un piloto transgénero del helicóptero Black Hawk militar escribió una larga carta sobre "disforia de género" y Depresión grado 1, un día antes del accidente fatal" y concluyó: "Lo que paso puede haber sido otro atentado terrorista trans".

La disforia de género es una sensación de malestar o angustia que se produce cuando la identidad de género de una persona no coincide con su sexo biológico. Por eso - según Wallace - un piloto militar del helicóptero provocó la peor tragedia aérea en EE.UU. desde 2009.

Pero luego, alguien le debe haber hecho ver el error de su temeraria afirmación - o la amenaza de un juicio en su contra - por lo que, poco después, eliminó el mensaje de las redes.

Donald Trump y nadar en el río Potomac

En la misma conferencia de prensa, Trump se reencontró con una de sus periodistas favoritas (para maltratar). Kaitlan Collins, de la CNN, le preguntó si no era apresurado lo que afirmaba cuando ni siquiera se conoce los nombres de las víctimas que iban en el avión y en el helicóptero. Trump recordó viejos enfrentamientos y le dijo: "Esa no es una pregunta muy inteligente, pero viniendo de usted, no me sorprende".

Para terminar en gran forma, ante otra pregunta sobre si no era mejor ir al lugar del accidente en vez de hacer afirmaciones sin fundamento, Trump fue categórico: "¿A qué quiere que vaya? ¿A nadar en el río Potomac?