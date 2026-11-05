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El Dr. Capuya detalló cómo es la cápsula de salud del Papa León XIV en Argentina y por qué se lleva sangre

El doctor Guillermo Capuya explicó al aire cómo suelen ser los protocolos de salud que se implemetan con los presidentes y qué suele trasladarse a modo preventivo.

5 nov 2026, 12:40
El Dr. Capuya detalló cómo es la cápsula de salud del Papa León XIV en Argentina y por qué se lleva sangre

El Dr. Capuya detalló cómo es la cápsula de salud del Papa León XIV en Argentina y por qué se lleva sangre

El Dr. Capuya detalló cómo es la cápsula de salud del Papa León XIV en Argentina y por qué se lleva sangre

El Dr. Capuya detalló cómo es la cápsula de salud del Papa León XIV en Argentina y por qué se lleva sangre

En medio de la gran expectativa por la visita del Papa León XIV a la Argentina del fin de semana, el doctor Guillermo Capuya explicó qué es la cápsula de salud que acompañará al Sumo Pontífice.

El médico profundizó al aire en La mañana con Moria (El Trece) cuáles son los protocolos de salud que suelen implementarse, por ejemplo, ante un viaje presidencial.

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"El SAME va a estar ocupándose de la cápsula papal desde aquí hasta Luján, todo lo que sea aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires”, detalló el Dr. Capuya.

Y añadió que en estas situaciones por protocolo se lleva sangre de manera preventiva ante cualquier situación de urgencia que pueda suceder y necesitar atención al instante.

“Siempre se lleva sangre cuando viajan, esto pasa con los presidentes también. En la cápsula llevan sangre de grupo y factor, por si hay alguna emergencia. Necesitan sangre para atenderlo en el mismo lugar y los elementos necesarios para poder contener eso”, indicó Capuya.

“En la cápsula también hay una ambulancia, ya hay una estrategia de sanatorios y hospitales. Insisto con esto: el Papa no quiere ir a sanatorios privados, quiere ir a hospitales públicos”, añadió el profesional de la salud.

Cuáles el protocolo durante el viaje del Papa León XIV por la Argentina

Por su parte, Federico Seeber aportó también información sobre cómo sería el acompañamiento médico al Papa León XIV en Argentina, el cual se dará de manera normal y sin ningún detalle particular tras la reciente operación por un nódulo pulmonar del Sumo Pontífice.

“Va a ser todo normal como hace cualquier viaje. Por supuesto que hay cuestiones de seguridad que no van a develar públicamente, pero se encargó la comunicación del Vaticano de decir que no iba a haber nada especial en este vuelo respecto de otros que había hecho este mismo Papa”, observó el periodista.

Y el Dr. Capuya cerró: "No va a tener nada especial. Imaginemos que fuera otra persona que hubiera sido operado de esta manera y con esta tecnología, no va a tener problema".

     

 

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