El Dr. Capuya detalló cómo es la cápsula de salud del Papa León XIV en Argentina y por qué se lleva sangre

“Siempre se lleva sangre cuando viajan, esto pasa con los presidentes también. En la cápsula llevan sangre de grupo y factor, por si hay alguna emergencia. Necesitan sangre para atenderlo en el mismo lugar y los elementos necesarios para poder contener eso”, indicó Capuya.

“En la cápsula también hay una ambulancia, ya hay una estrategia de sanatorios y hospitales. Insisto con esto: el Papa no quiere ir a sanatorios privados, quiere ir a hospitales públicos”, añadió el profesional de la salud.

Cuáles el protocolo durante el viaje del Papa León XIV por la Argentina

Por su parte, Federico Seeber aportó también información sobre cómo sería el acompañamiento médico al Papa León XIV en Argentina, el cual se dará de manera normal y sin ningún detalle particular tras la reciente operación por un nódulo pulmonar del Sumo Pontífice.

“Va a ser todo normal como hace cualquier viaje. Por supuesto que hay cuestiones de seguridad que no van a develar públicamente, pero se encargó la comunicación del Vaticano de decir que no iba a haber nada especial en este vuelo respecto de otros que había hecho este mismo Papa”, observó el periodista.

Y el Dr. Capuya cerró: "No va a tener nada especial. Imaginemos que fuera otra persona que hubiera sido operado de esta manera y con esta tecnología, no va a tener problema".