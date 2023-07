Luis Ventura sobre Wanda Nara: "Yo tengo la misma información que Jorge Lanata, que tiene leucemia"

“Yo no soy fiscal de mis colegas (por lo que dijo Jorge Lanata sobre el diagnóstico de la conductora), yo también tenía la información de que tenía Jorge Lanata, que tiene Leucemia. El domingo estaba muy bien en los Martín Fierros, la vi muy bien y muy fuerte. Yo hacía mucho que no hablaba con ella y hablé con ella gracias a L Gante hace unos meses atrás. Por otro lado, para mí L Gante es inocente. Yo lo banco, hay otros delincuentes mucho más complicados y andan libres”, sostuvo Ventura.

Ventura: “Jorge Rial es Judas”

Por otro lado, sobre la pelea con Jorge Rial, sostuvo: “Estoy enojado con Jorge Rial. Es una mierda. Me mandó una carta documento sobre no se que cosa. Puedo empapelar toda una oficina con las cartas documento. Rial es Júdas, pero lo voy a demandar civil y penalmente, no me merezco esto. El 8 de agosto lo espero en la audiencia, si es necesario voy solo y lo arreglamos en la esquina”.

Y luego puntualizó: “Yo soy un tipo simple. Rial es multimillonario y yo le daba de comer. Él me dio mucho laburo pero él ganó más plata y yo la gasté en mis hijos y en mi familia. Yo ando por la calle, en Lanús camino tranquilo, él hace el show del infarto”, indicó para cerrar el tema.

La palabra de Luis Ventura