La fuerte reacción de Milei contra Viviana Canosa tras el discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro

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"Sin pensar que más allá del amor, de lo que soy, soy el producto de una familia honrrada y decente y estoy agradecida de haber llegado a donde llegué y estar acá compartiendo con todos ustedes desde muy pequeña", añadió firme.

"Y sin embargo hoy tengo que seguir pidiendo Justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia", continuó la conductora.

Y cerró: "Aguante La Peña, aguante la música, aguante la televisión y aguante la buena información, seria y responsable. Gracias".

Tras ese emotivo discurso, el presidente Javier Milei reaccionó con todo al video subido por la cuenta en X Agarra la pala con el fragmento del fuerte discurso de Lizy Tagliani y apuntó contra Canosa, quien es muy crítica de su gobierno desde el inicio de la gestión. "Mierdosa teléfono...", comentó sin filtros el mandatario.

javier milei contra viviana canosa ante el discurso de lizy tagliani en los martin fierro

El firme descargo de Lizy Tagliani tras el pedido de disculpas públicas de Lucas Bertero

Lucas Bertero se hizo presente en el estudio de Intrusos (América Tv) y le pidió disculpas públicas a Lizy Tagliani, quien en su momento llevó al periodista a la Justicia por calumnias e injurias.

Tras las palabras de Bertero reconociendo su equivocación, la conductora compartió después un contundente mensaje desde su cuenta en Instagram con un fragemento de su testimonio al aire en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Esto es el principio de un largo camino que queda por recorrer porque el daño se repara en todas sus instancias, y agradezco que la justicia actúe a pesar de contar con herramientas escasas y un código penal frágil, aquí las disculpas de Lucas Bertero que no puedo arrobar", indicó Lizy Tagliani.

Y cerró con absoluta seguridad en los pasos que se vienen: "Falta la resolución que tomará con Viviana Canosa y luego seguiremos por el camino civil que es triste pero es donde más golpea porque toca bolsillos. Ojalá los valores fueran otros pero hoy es lo material. Siempre con la frente en alto hasta el final".