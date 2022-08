Roberto García Moritán: su histórico rol como traductor entre Reagan y Galtieri, "correr por izquierda" a su hijo y la vida como "suegro de Pampita"

García Moritán (p) retrato.JPG

Le dicen Bobby. A su hijo, Rober. “Es para individualizarlo. Teníamos ese dolor de cabeza”, dice, sobre el tercero del linaje con ese nombre que hoy tiene 47 años y se convirtió en una figura pública tras ponerse en pareja con Carolina Pampita Ardohaim.

“Yo soy tan de otro mundo que no sabía ni quién era Pampita. Nuestra relación con Rober nos permitió a Lucila y a mí saberlo desde el principio. Su entusiasmo fue creciendo. Se casaron. Ahora tenemos a Ana, una nieta espléndida que cumplió un año", dice a A24.com.

"Yo soy tan de otro mundo que no sabía ni quién era Pampita", dice su suegro, el diplomático de carrera Roberto García Moritán. (Foto: Instagram Roberto García Moritán)

Quién es Roberto García Moritán (p), el diplomático y suegro de Pampita

El árbol genealógico de los varones que siguieron la profesión que él también desarrolló se remonta casi a la independencia del país. "Llevo varias generaciones de diplomáticos de carrera en línea directa. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, igual que su padre. Rivadavia fue el primer secretario de Relaciones Exteriores. Yo desciendo del primer Canciller, de apellido García", recuerda. Esa línea sucesoria se interrumpió con sus hijos.

Como muchos de sus predecesores García Moritán vivió y estudió en el exterior. Con su mujer, Lucila Fernández Llanos, tuvieron también a Patricio, Lucía y Francisco, a quien Pampita y Roberto eligieron como padrino para Ana, que cumplió un años días atrás.

"La familia tiene que acompañar. Sufre las ventajas y desventajas. Las mujeres no siempre pueden trabajar, los chicos a veces viven situaciones difíciles", dice el hombre que cumplió funciones en lugares como Nueva York -donde nació su hijo, empresario y actual legislador porteño en Juntos por el Cambio- Washington o Ginebra.

Ese núcleo fue determinante en sus decisiones de vida. "Cuando volví de embajador en Suiza decidí no aceptar otros destinos fuera del país. Y lo cumplí".

Para cuando regresaron sus hijos aún eran chicos: Roberto tenía 12 años. "Quise que mis hijos se hicieran y fueran argentinos, a pesar de haber nacido en otros países. El peligro de que se fueran era mucho mayor. Busqué que se enamoraran de la Argentina. Y lo logré”.

Pampita y los García Moritán: Cómo es el retrato de familia

Empezaron a verse a mediados de 2019. Tres meses más tarde el empresario Roberto García Moritán y la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain celebraban su boda ante unos 200 invitados en el Palacio Sans Souci.

“Caro es muy cariñosa, familiera. Todo se fue dando naturalmente”, asegura. Y agrega: "Fue fantástico. Una relación natural, sencilla. Ella es enormemente cariñosa, se adaptó a la familia muy fácilmente y nosotros a ella. Nos juntamos todo el tiempo”.

"Ser abuelo de Ana es lindísimo. Es una rubiecita amorosa. Ya empieza a caminar, es muy lindo tener una nieta tan chiquita", dice mientras sonríe.

Claro que no pierde su diplomacia: "Cuando crecen también. Santino, el mayor de mis nietos, tiene 17, del primer matrimonio de Rober con Milagros Brito".

Cómo ve un padre diplomático a su hijo en la Legislatura

García Moritán apoya en su campaña política a su hijo Roberto, que es empresario gastronómico y el pasado diciembre asumió como diputado porteño del bloque de Juntos por el Cambio. También participa de sus grupos técnicos. “Me resulta agradable acompañar a mi hijo en lo que está haciendo”.

El salto a la política de Roberto hijo, según confiesa, le generó una sensación doble. “Me encanta que la gente joven se incorpore al mundo de lo público. Pero hubiese preferido que fuera el hijo de un amigo. La política me da un poco de miedo por las críticas duras, el grado de violencia, por las frustraciones. Al mismo tiempo es algo que les inculqué desde chicos”.

Los primeros días de junio la legisladora y militante de La Cámpora, Berenice Iañez, señaló al diputado García Moritán como parte de “los advenedizos de la política, los pampitos del mundo, cuando vienen a legislar, vienen a hacerlo para sus amigos”.

Fue en el recinto, durante una sesión de un proyecto de ley de integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares. Minutos después García Moritán le contestó. "Soy el marido de Pampita, una mujer libre, emprendedora, que supo convertirse e una mujer empoderada", dijo en tono vehemente.

Y agregó: "Ellos están en la banca (por los diputados del Frente de Todos) y ustedes (por los militantes) reciben el plancito así que tengan cuidado con cómo los usan".

Entre Galtieri y Reagan por Malvinas

A lo largo de sus 50 años en la diplomacia vivió situaciones que quedaron en la historia. Entre ellas, el haber sido el traductor de la conversación entre el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan y el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Fue el 2 de abril de 1982. Moritán formaba parte del gabinete del Canciller Nicanor Costa Méndez.

"El tema Malvinas exigía una alta confidencialidad. Y estaban las limitaciones que imponía la Junta Militar, que eran enormes. Yo tenía 30 años". García Moritán recuerda aquellas horas del 1° de abril en que se abrió una vía de negociación en Naciones Unidas.

"Hablábamos con Pérez de Cuellar, que era el Secretario General. Salíamos y hablaba la delegación británica. Al final de ese día llama el presidente de Estados Unidos a Galtieri. Se decide que no lo atendiera hasta que las unidades navales nuestras hubieran llegado a las Islas. Fue cerca de las 10 de la noche. Costa Méndez me pidió a mí que vaya".

Moritán trae una imagen. La de un teléfono negro, pesado. "Galtieri no hablaba inglés. Quiso que la traducción la hiciera yo y no uno de los traductores oficiales de la Casa Blanca. Estábamos los dos parados frente al teléfono. Él, más alto que yo. Era una conversación muy incómoda, difícil. El presidente de Estados Unidos estaba diciendo: 'Muchachos, no hagan esto que están haciendo. Y si lo hicieron, retírense'. Lo recuerdo con enorme tristeza. Ya daba una idea de cuáles iban a ser los resultados de la guerra".

Los García Moritán, ¿debaten sobre política?

"Yo lo eduqué a Rober para que tuviera libertad. Incluso si yo hubiese sido kirchenrista, peronista o radical nunca hubiese pensado de llevar a mi hijo a pensar como yo", señala. Entre las diferencias que lo separan de la visión de mundo de su hijo, García Moritán detalla: “Me crié y crecí con una formación más progresista.

¿Usted lo corre por izquierda?

Soy un poco más de centro izquierda, sí. Más de ideas socialdemócratas.

El diplomático se reconoce cercano a posiciones de centro. Sin embargo admite que su hijo lo convenció de una postura liberal. “Rober es un gran defensor de las Pymes y de la libertad económica porque su trayectoria empresaria lo determinó. Resiste el avance del Estado porque su función empresaria le indicó que un ‘Estado bobo’ que cobra demasiados impuestos lo perjudicó durante años”.

Respecto de la posición económica del empresario gastronómico asegura: “No heredó un peso, se rompió el alma trabajando. Se hizo solo. Tenía una buena base universitaria y posgrados en el exterior. Tenía las herramientas y las aprovechó. Hizo una posición económica buena que le permite dedicarse a la política”.

Cómo fue su postura sobre el fiscal Nisman

Durante el gobierno de Néstor Kirchner Moritán asumió el cargo de vicecanciller del Ministro Jorge Taiana. Antes se había desempeñado como Subsecretario de Política Exterior y como Subsecretario de Política Latinoamericana durante la presidencia de Fernando De la Rúa.

“Como diplomático uno sirve al Estado, no a un gobierno. A lo largo de la carrera cambian los gobiernos. Nunca tuve afinidad ideológica con ningún gobierno. Para mí era la defensa de la política exterior del Estado", explica.

En marzo de 2008 renunció a su puesto por diferencias respecto del gobierno de Cristina Fernández. "Cuando uno no comparte, tenés que tomar una opción", sostiene.

En septiembre de 2016 presentó una declaración testimonial ante el por entonces juez federal Claudio Bonadio, en la que dio crédito a la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por el presunto encubrimiento de la ex presidenta y sus ex funcionarios a los acusados del atentado a la AMIA en 1994, con la firma del tratado de cooperación judicial con Irán.

"No tengo la menor duda que el memorándum de entendimiento perseguía la impunidad de los presuntos responsables del atentado a la AMIA", sostuvo el ex número 2 del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Cómo es la mesa de familia de los García Moritán

Este fin de semana Bobby García Moritán se sentó en una de las cabeceras de la larguísima mesa debajo de una glorieta cubierta por enredaderas, en la casa de Nordelta donde celebraron el primer año de su nieta Ana.

La beba nació el 22 de julio y desde entonces estuvo al cuidado de Carolina, que la llevó hasta a las grabaciones de "El Hotel de Los Famosos", el reality show que condujo.

"Ana me hace acordar muchísimo a Rober. Es muy de su estilo, tiene sus gestos. Y hay fotos en que son idénticos", dice su abuelo. Y asegura que los encuentros en familia son un ritual. "Los domingos hay raviolada o choripán, lo que sea. Yo prefiero el choripán, aunque no debo comerlo. Pero como sea, nos encanta estar juntos".