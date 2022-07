La sorpresa a Pampita por los tres años de amor con Roberto García Moritán

Embed

"Mirá Ana lo que nos trajeron para festejar", se la escucha decir al recibir la sorpresa por parte del personal del hotel.

Desde Instagram, Pampita comentó luego muy enamorada: "@robergmoritan Love is in the air. Nos abrazamos y no nos pudimos separar más! Felices tres años mi amor!", precisó a puro sentimiento.

Cabe recordar que Moritán se encuentra en Buenos Aires a pleno con su labor como diputado por Juntos por el Cambio y por eso no viajó con mujer e hija.

Tras la final del reality El hotel de los famosos y unos días en Ibiza, la conductora ahora se encuentra en Madrid disfrutando de otro momento de relax con sus hijos.

pampita 2.jpg

pampita 1.jpg

pampita.jpg

Roberto García Moritán explicó por qué no estuvo presente en el cumpleaños de Ana

Pampita terminó su trabajo como conductora de El hotel de los famosos, El Trece, e inmediatamente armó las valijas y se fue rumbo a Ibiza con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, Ana García Moritán, su hermano y amigos.

El que no fue de la partida fue su marido. Roberto no sólo se perdió las vacaciones familiares sino también el cumpleaños de un año de su hija Ana.

"Es un día muy especial para ella y nosotros. Está en Ibiza con la madre pasándola fantástico con sus hermanos, tío (Guillermo Ardohain) y varios amigos de Caro que acompañan siempre", comentó para el programa Momento D.

En el ciclo le preguntaron por los gastos de la modelo en el exterior con la fuerte suba del dólar: "Sí, quédense tranquilos que ella sabe, está muy conectada con lo que pasa acá. Y la verdad es que lo lamento mucho".

Entonces, el legislador porteño se diferenció de su mujer: "No me iría de vacaciones a ningún lado. Quiero estar acá y trabajando. Es parte, creo, de una muestra, una forma y un convencimiento de cómo se tiene que hacer política de acá en más".

"Me parece que tiene que ser con mucho compromiso, con esfuerzo, sacrificio y predicando con el ejemplo. Me toca estar acá, en el lugar mío de trabajo, con la gente y tratar de acompañar. Cuanto más difícil se ponga el tema, más presente hay que estar", dijo criticando un poco a su mujer y la decisión de irse afuera.