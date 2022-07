Roberto García Moritán explicó su relación con Nicolás Pachelo que lo acerca al crimen de María Marta García Belsunce 

Entonces, el marido de Pampita decidió romper el silencio y explicó el vínculo: "Fuimos amigos. Nos conocimos cuando teníamos trece años aproximadamente. Él llegó a nuestro grupo de amigos a través de una persona en común", contó a la revista Gente.

"Más o menos terminamos de estar en contacto cuando culminamos con la secundaria, fue hace mucho. Ya ni me acuerdo. Pero esto no fue mientras estaba pasando todo lo que conocemos sobre el caso de María Marta García Belsunce, cuando eso pasó yo ya no tenía ningún tipo de contacto con él", se alejó del tema el legislador porteño.

Y confirmó un terrible dato: “Es verdad que él le robó a varios amigos míos. Hacía eso de sacar las llaves de las casas y entraba para sacar cosas. De hecho, fui a dar mi testimonio en audiencias que se hicieron por estos saltos, pero te repito que ya ni me acuerdo porque pasaron muchos años".

El dato desconocido que acerca a Roberto García Moritán al crimen de María Marta García Belsunce

Se destapó un dato desconocido que une al marido de Pampita, Roberto García Moritán, con el asesinato de María Marta García Belsunse. El asesinato de esta mujer de clase acomodada, que sucedió en 2002 en su casa de un country Carmel, de Pilar, volvió a estar sobre el tapete gracias al estreno de la serie de HBO MAX.

Pablo Duggan, uno de los periodistas que investigó el caso, contó que el legislador porteño era amigo de Nicolás Pachelo, el ex vecino del country, juzgado por el homicidio.

“Al que hay que investigar es al demonio de Nicolás Pachelo. Recién ahora se dieron cuenta de lo que es. Yo cuento en mi libro todo: desde que tiene cuatro años y prende fuego la cuna de su hermano hasta los robos a las chicas con las que salía y los amigos”, afirmó el periodista en una nota para LAM, América.

“Le robó a Roberto García Moritán que era muy amigo suyo. El marido de Pampita conoce muy bien la historia porque le robó a varios amigos de él”, sumó el periodista dando a conocer un dato del caso.