Pampita y Roberto García Moritán festejaron el cumpleaños de Ana a pura diversión

Desde las redes sociales, Pampita compartió fotos del festejo familiar y agradeció a las marcas que la acompañaron para que todo salga de la mejor manera. Hubo muñecos gigantes, música, baile y juegos.

"La mejor sorpresa de cumpleaños para bailar todas las canciones que nos encantan!", indicó la modelo y conductora en uno de sus posteos en Instagram.

Pampita, Roberto y Ana vivieron un fin de semana inolvidable con un gran festejo preparado para la niña, la primera hija del matrimonio. Madre y padre se mostraron muy emocionados en el gran día la pequeña, quien nació el 22 de julio de 2021.

La sorpresa a Pampita por los tres años de amor con Roberto García Moritán

La modelo y conductora Pampita fue agasajada a distancia mientras estaba en España por sus tres años de amor con Roberto García Moritán, quien le envió un rico desayuno. "Mirá Ana lo que nos trajeron para festejar", se la escucha decir al recibir la sorpresa por parte del personal del hotel.

Desde Instagram, Pampita comentó luego muy enamorada: "@robergmoritan Love is in the air. Nos abrazamos y no nos pudimos separar más! Felices tres años mi amor!", precisó a puro sentimiento.

Cabe recordar que Moritán se encuentra en Buenos Aires a pleno con su labor como legislador porteño por Juntos por el Cambio y por eso no viajó con mujer e hija.