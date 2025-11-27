Ángel de Brito reveló la repudiable actitud de una ex angelita: "Venía borracha"

Aunque Fernanda Iglesias no respondió todavía a las palabras del conductor, la tensión quedó instalada y expuso una versión hasta ahora no contada de su paso por el ciclo.

¿Yanina Latorre confirmó cuándo se va de LAM?

Después de diez años en pantalla, Yanina Latorre confirmó que dejará LAM (América TV) y cerrará una etapa que la convirtió en una de las panelistas más influyentes del ciclo. La propia Yanina reveló que en 2026 ya no formará parte del programa, ya que decidió concentrar su energía en SQP (América TV), formato para el que ya firmó renovación y que prepara cambios importantes para su próxima temporada. Con diciembre marcando el inicio de su despedida, la noticia impactó tanto en la audiencia como en el propio equipo.

En una charla con El Observador, Yanina confesó que todavía le cuesta dimensionar el cierre de esta etapa. “No sé si soy consciente todavía”, expresó, dejando en claro que la salida, aunque decidida, la conmueve. Mientras tanto, Ángel de Brito bromeó varias veces al aire con que no la va a extrañar, comentarios que suelen irritarla, aunque ella misma reconoce que su amigo lo hace únicamente para provocarla en tono de juego.

Al profundizar sobre las razones de su decisión, Yanina admitió que no fue un proceso sencillo y que incluso llegó a dudar. “Todavía dudo”, reconoció. Luego, con cierto orgullo, destacó el modo en que se despide del ciclo: “Soy la única angelita que se fue por motus propio junto con Pía”. En ese mismo instante, Pía Shaw, su compañera, aprovechó para remarcar que las puertas siempre estarán abiertas para ella, gesto que Yanina agradeció.

La panelista también explicó que uno de los motivos centrales de su salida es el agotamiento acumulado después de tantos años con múltiples compromisos y poco descanso. Aseguró que llegó el momento de priorizarse y reorganizar su vida diaria, algo que venía postergando desde hace tiempo.

Por último, anticipó cómo imagina su última emisión en LAM, una fecha que ya vive con emoción y ansiedad. “El 26 de diciembre la voy a pasar para el o..., lo que voy a llorar, voy a inundar el estudio”, adelantó, dejando en claro que su despedida no pasará inadvertida.