Florencia Peña se sinceró sobre Marcelo Tinelli y defendió a Juanita: "Siempre..."

Peña contó además que, aunque no habló recientemente con Marcelo, mantienen buena relación: “Con Marcelo no hablé, pero con él buena onda. Cuando saldó su deuda nosotros nos mensajeamos, yo le deseo lo mejor y es alguien que es parte de nuestra Argentina, de nuestra idiosincrasia”.

Por último, dejó una reflexión sobre la exposición pública y el peso del éxito: “Ha hecho feliz a mucha gente y ojalá que pueda estar bien, siempre al que está en el éxito lo esperan para patearlo, pero uno tiene que hacer su vida. No hay que mirar tanto el afuera, el afuera a veces se pone muy presente y cargoso”.

¿Por qué el cruce virtual entre Juanita y Marcelo Tinelli despertó tantas dudas sobre su vínculo?

Está claro que Marcelo Tinelli atraviesa un momento complejo tanto en lo personal como en lo laboral. Tras haber dado de baja el proyecto de streaming que había lanzado durante Carnaval, el conductor decidió poner el foco en su familia, intentando fortalecer el vínculo con sus hijos y, especialmente, mejorar la relación entre ellos.

Todo comenzó luego del polémico mensaje que Juanita publicó semanas atrás enfrentándose directamente con su padre, lo que generó un quiebre interno. En medio de esa tensión, Candelaria salió a respaldar a Marcelo con firmeza, mientras que Micaela eligió mantenerse en un rol más conciliador, buscando acercar posiciones entre sus dos hermanas enfrentadas.

Por su parte, Francisco prefirió guardar silencio y mantenerse al margen, aunque se especuló con una distancia con su padre. Marcelo se encargó de desmentir esos rumores, al igual que algunas de sus exparejas, quienes hablaron públicamente y dejaron en claro que la imagen de familia perfecta que se mostraba hacia afuera nunca fue tan real.

En este escenario de conflictos familiares que lleva varias semanas, en las últimas horas se dio un gesto inesperado entre Juanita y su padre. Todo ocurrió cuando la joven compartió en Instagram una serie de fotos y Marcelo Tinelli decidió dejarle un comentario lleno de afecto: "Te amo, mi vida", escribió el empresario en lo que parece ser un nuevo intento por recomponer la relación.

Lo sorprendente fue que Juanita no tardó en contestar y lo hizo con un mensaje que nadie esperaba, teniendo en cuenta los antecedentes recientes. Con un gesto de cariño y quizás de reconciliación, la modelo le respondió: "Y yo a ti, padre".

Este intercambio público sugiere que entre ambos ya hubo una conversación sincera y reparadora, que estaría marcando el inicio de una nueva etapa en el vínculo entre padre e hija.