Qué significaba el gesto del anillo de Pablo Migliore, según Paula Varela

Tras escuchar a Marta en el móvil, en Intrusos (América TV) contaron el trasfondo de la escena viral. Paula Varela aportó el dato sobre la conversación que mantenían ambos en el local bailable de Pacheco mientras los grababan: "Él le estaba haciendo un chiste a ella y diciéndole a toda la gente que estaba abajo que 'Martita está soltera' mientras hacía el gesto del anillo".

Según detalló la periodista, el movimiento de manos del exarquero no tuvo ninguna connotación romántica y formó parte de una broma frente al público. Mientras la hija de Ricardo Fort disfruta de su soltería, resta saber cómo repercutió esta explicación en la intimidad familiar del exfutbolista, tras el supuesto enojo de su mujer.