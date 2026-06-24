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Un país entero celebró el cumpleaños de Lionel Messi: el emotivo homenaje que se replicó de punta a punta

En el día de su cumpleaños número 39, Lionel Messi recibió una impactante muestra de cariño de miles de argentinos que se sumaron a una convocatoria nacional para homenajearlo.

24 jun 2026, 10:00
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Un país entero celebró el cumpleaños de Lionel Messi: el emotivo homenaje que se replicó de punta a punta

Un país entero celebró el cumpleaños de Lionel Messi: el emotivo homenaje que se replicó de punta a punta

Un país entero celebró el cumpleaños de Lionel Messi: el emotivo homenaje que se replicó de punta a punta

Un país entero celebró el cumpleaños de Lionel Messi: el emotivo homenaje que se replicó de punta a punta

A sus 39 años, Lionel Messi volvió a demostrar que trasciende al fútbol. En el día de su cumpleaños, el capitán de la Selección Argentina fue protagonista de un multitudinario homenaje que se extendió por todo el país y tuvo su punto más emotivo en el programa A la Barbarossa (Telefe).

La iniciativa, anticipada por el periodista Rodolfo Barili, convocó a miles de argentinos a celebrar en simultáneo a las 10 de la mañana, un horario elegido en honor al histórico número que luce en su camiseta. La respuesta fue masiva: escuelas, fábricas, clubes, plazas y distintos espacios públicos se tiñeron de celeste y blanco para homenajear al ídolo rosarino.

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Banderas argentinas, carteles, dibujos y camisetas improvisadas formaron parte de una postal que se repitió en ciudades de todo el país. Al mismo tiempo, las redes sociales amplificaron la celebración a través del hashtag #CumpleLEO, donde miles de usuarios compartieron fotos, videos y mensajes dedicados al campeón del mundo.

El momento más emotivo llegó cuando, tras una cuenta regresiva del 1 al 10, el estudio de A la Barbarossa y distintos puntos conectados en vivo comenzaron a cantar el tradicional “Feliz cumpleaños”. Las imágenes mostraron a fanáticos reunidos en plazas, colegios, clubes de barrio y calles de distintas ciudades entonando canciones para Messi, mientras desde el programa se escuchaba un ensordecedor “¡Leo Messi! ¡Leo Messi!”.

“Yo no puedo creer esto. Me siento como si estuviera dentro de la cancha”, expresó una emocionada Georgina Barbarossa, envuelta en una bandera argentina y conmovida por la magnitud del homenaje.

La celebración también cruzó fronteras. Desde Dallas, Estados Unidos, el cronista Nacho Juliano mostró cómo logró proyectar un saludo de cumpleaños para Messi en una enorme pantalla LED ubicada en la vía pública, donde además se reunieron hinchas argentinos que participan del fan fest del Mundial.

Mientras tanto, el homenajeado vivió la jornada fiel a su estilo. En plena disputa de su sexto Mundial, Messi pasó gran parte del día entrenándose junto al plantel de la Selección Argentina, enfocado en el cierre de la fase de grupos. Sin embargo, eso no impidió que recibiera el cariño de millones de personas, además de saludos de organismos deportivos, excompañeros, figuras del espectáculo y fanáticos de todo el mundo.

Una vez más, el cumpleaños de Messi se convirtió en mucho más que una fecha personal: fue una verdadera celebración popular que reflejó el lugar único que ocupa en el corazón de los argentinos.

     

 

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