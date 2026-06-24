Un país entero celebró el cumpleaños de Lionel Messi: el emotivo homenaje que se replicó de punta a punta

El momento más emotivo llegó cuando, tras una cuenta regresiva del 1 al 10, el estudio de A la Barbarossa y distintos puntos conectados en vivo comenzaron a cantar el tradicional “Feliz cumpleaños”. Las imágenes mostraron a fanáticos reunidos en plazas, colegios, clubes de barrio y calles de distintas ciudades entonando canciones para Messi, mientras desde el programa se escuchaba un ensordecedor “¡Leo Messi! ¡Leo Messi!”.

“Yo no puedo creer esto. Me siento como si estuviera dentro de la cancha”, expresó una emocionada Georgina Barbarossa, envuelta en una bandera argentina y conmovida por la magnitud del homenaje.

La celebración también cruzó fronteras. Desde Dallas, Estados Unidos, el cronista Nacho Juliano mostró cómo logró proyectar un saludo de cumpleaños para Messi en una enorme pantalla LED ubicada en la vía pública, donde además se reunieron hinchas argentinos que participan del fan fest del Mundial.

Mientras tanto, el homenajeado vivió la jornada fiel a su estilo. En plena disputa de su sexto Mundial, Messi pasó gran parte del día entrenándose junto al plantel de la Selección Argentina, enfocado en el cierre de la fase de grupos. Sin embargo, eso no impidió que recibiera el cariño de millones de personas, además de saludos de organismos deportivos, excompañeros, figuras del espectáculo y fanáticos de todo el mundo.

Una vez más, el cumpleaños de Messi se convirtió en mucho más que una fecha personal: fue una verdadera celebración popular que reflejó el lugar único que ocupa en el corazón de los argentinos.