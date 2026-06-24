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A 26 años de la muerte de Rodrigo, Patricia Pacheco contó una verdad que pocos conocían: "Él ya sabía que..."

En una nota con Puro Show, Patricia Pacheco sorprendió con una fuerte afirmación sobre la muerte de Rodrigo Bueno.

24 jun 2026, 18:27
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A 26 años de la muerte de Rodrigo, Patricia Pacheco contó una verdad que pocos conocían: Él ya sabía que...

A 26 años de la muerte de Rodrigo, Patricia Pacheco contó una verdad que pocos conocían: "Él ya sabía que..."

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A 26 años de la muerte de Rodrigo, Patricia Pacheco contó una verdad que pocos conocían: "Él ya sabía que..."

A 26 años de la muerte de Rodrigo Bueno, Patricia Pacheco volvió a poner el foco sobre las circunstancias del accidente que le costó la vida al "Potro" en la madrugada del 24 de junio de 2000. En una entrevista con Matías Vázquez para Puro Show (El Trece), la mujer que lo acompañaba esa noche relató detalles que reabren las preguntas sobre lo que realmente ocurrió en esa ruta.

Pacheco reveló que, antes de salir, el mánager del cantante les dio una señal de alerta: "El mánager del Potro nos dijo 'vayan con cuidado', y nos dijo que había 'una cama' en contra de Rodrigo, pero no voy a hablar más", recordó. Cuando el conductor le preguntó si esa noche lo vio consumir cocaína, ella fue directa: "Adentro de la camioneta, volviendo a Buenos Aires, consumió como si fuese un pase y con vida".

Según su relato, después de pasar el peaje una camioneta blanca los sobrepasó y tocó bocina, generando tensión en la ruta. "Le pasa Pesquera con la camioneta blanca, le toca bocina, lo hace como vibrar", dijo. Al ser consultada si esa maniobra fue intencional para provocar el choque, Pacheco respondió sin rodeos: "Sí. También él (Rodrigo) se fio de su camioneta. A medida que fue tomando velocidad, lo único que yo hice fue proteger al nene".

Cuando Matías Vázquez le preguntó directamente si cree que a Rodrigo lo mataron, Patricia fue cauta pero dejó abierta la sospecha: "Vos me hacés esa pregunta... ganas no le faltaba a nadie, pero no te puedo dar esa respuesta, ¿entendés?".

La frase más fuerte llegó al final. Ante la pregunta de si el final del cantante estaba de alguna manera marcado, Pacheco respondió: "Cuando lo conocí él ya sabía todo, él estaba viviendo sabiendo que no estaba vivo, sabía que 'lo iban a poner'".

El emotivo video de Beatriz Olave por el cumpleaños de Rodrigo

Beatriz Olave, la madre del "Potro" Rodrigo Bueno, emocionó a miles de seguidores en las redes sociales al compartir un conmovedor video en el día en que su hijo hubiera festejado un nuevo cumpleaños. La publicación incluyó una serie de imágenes cargadas de simbolismo junto a un mensaje profundamente emotivo que rápidamente se viralizó en Instagram y otras plataformas.

En su dedicatoria, Olave escribió: "Feliz cumpleaños hijo mío, espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo, que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. Celeste, celeste, celeste, mi corazón es celeste". El guiño al estadio Mario Alberto Kempes y la pasión por los colores del club cordobés le sumaron todavía más emoción a sus palabras.

En el video se pudo ver una torta temática decorada en distintos tonos celestes con detalles alusivos a Belgrano, música del artista y momentos de su carrera que despertaron una fuerte nostalgia entre sus seguidores. Cientos de usuarios dejaron mensajes de cariño destacando el amor incondicional de Beatriz Olave y la manera en que, a pesar del paso del tiempo, continúa manteniendo viva la memoria de su hijo.

     

 

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