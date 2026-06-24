A 26 años de la muerte de Rodrigo, Patricia Pacheco contó una verdad que pocos conocían: "Él ya sabía que..."

La frase más fuerte llegó al final. Ante la pregunta de si el final del cantante estaba de alguna manera marcado, Pacheco respondió: "Cuando lo conocí él ya sabía todo, él estaba viviendo sabiendo que no estaba vivo, sabía que 'lo iban a poner'".

El emotivo video de Beatriz Olave por el cumpleaños de Rodrigo

Beatriz Olave, la madre del "Potro" Rodrigo Bueno, emocionó a miles de seguidores en las redes sociales al compartir un conmovedor video en el día en que su hijo hubiera festejado un nuevo cumpleaños. La publicación incluyó una serie de imágenes cargadas de simbolismo junto a un mensaje profundamente emotivo que rápidamente se viralizó en Instagram y otras plataformas.

En su dedicatoria, Olave escribió: "Feliz cumpleaños hijo mío, espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo, que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida, tu cuadro preferido. Celeste, celeste, celeste, mi corazón es celeste". El guiño al estadio Mario Alberto Kempes y la pasión por los colores del club cordobés le sumaron todavía más emoción a sus palabras.

En el video se pudo ver una torta temática decorada en distintos tonos celestes con detalles alusivos a Belgrano, música del artista y momentos de su carrera que despertaron una fuerte nostalgia entre sus seguidores. Cientos de usuarios dejaron mensajes de cariño destacando el amor incondicional de Beatriz Olave y la manera en que, a pesar del paso del tiempo, continúa manteniendo viva la memoria de su hijo.