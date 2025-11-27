Julieta Poggio hizo un comentario de la China Suárez y la actriz le contestó con una ironía demoledora

La China Suárez cambió. Durante años eligió el silencio, evitaba contestar cuando otros hablaban de ella. Hoy, en cambio, no se guarda nada. Y en las últimas horas protagonizó un cruce directo con Julieta Poggio.
Tras un comentario de Julieta Poggio sobre la China Suárez, la actriz le respondió con un mensaje directo y filoso.
El episodio comenzó cuando en las redes de La casa streaming compartieron un fragmento en el que Lizardo Ponce, La Tía Sebi y la ex Gran Hermano comentaban sobre Hija del fuego, la nueva serie que tiene a Suárez como protagonista.
"Estoy muy atrapado con la serie de la China, tremenda serie, voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele", expresó Lizardo en el clip. Ante ese comentario, Poggio lanzó: "¿Qué China actúa? ¿La China Suárez actúa?". A lo que La Tía Sebi sumó: "Todo el mundo la está recomendado".
La reacción de la actriz no tardó en llegar. La ex Casi Ángeles, fiel a su estilo, contestó con ironía y firmeza al posteo: "Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. ¡Gracias @lizardoponce, me alegra que te guste la serie!".
El cruce reavivó rumores de tensión entre ambas, que podrían remontarse a la época en que Poggio mantenía un vínculo secreto con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022. La China, en varias ocasiones, se mostró cercana a él, aunque siempre aclaró que se trataba únicamente de una amistad.
En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con comentarios filosos acerca del vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi, cuestionando la autonomía personal de la actriz.
"Yo avizoro algo tóxico, la nota iba a ser ayer y como Icardi tenía que ir al médico o un entrenamiento, la suspendieron. Y la hicieron hoy para que esté él. Yo entendí que Icardi iba a salir al aire con ella. No iban a dar la nota juntos. Él está fiscalizando la nota. Ella no habla en público si él no está", aseguró la conductora.
Más adelante, Latorre profundizó en su postura: "Una piba que siempre dijo que era libre, empoderada, que decidía, raro". En ese mismo momento, Majo Martino aportó su visión y coincidió con la lectura de Yanina: "Está dependiente emocional". Además, Latorre recordó un detalle llamativo: "En la nota de Moria pidió tenerlo enfrente".
Finalmente, la panelista cerró con una reflexión sobre la figura de Suárez: "Es una chica que es potente, tiene tres hijos. Y ella siempre dijo que era un ser libre".