Julieta Poggio hizo un comentario de la China Suárez y la actriz le contestó con una ironía demoledora

El cruce reavivó rumores de tensión entre ambas, que podrían remontarse a la época en que Poggio mantenía un vínculo secreto con Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022. La China, en varias ocasiones, se mostró cercana a él, aunque siempre aclaró que se trataba únicamente de una amistad.

la china suarez contra julieta poggio

Qué fuerte lectura hizo Yanina Latorre sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

En el programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con comentarios filosos acerca del vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi, cuestionando la autonomía personal de la actriz.

"Yo avizoro algo tóxico, la nota iba a ser ayer y como Icardi tenía que ir al médico o un entrenamiento, la suspendieron. Y la hicieron hoy para que esté él. Yo entendí que Icardi iba a salir al aire con ella. No iban a dar la nota juntos. Él está fiscalizando la nota. Ella no habla en público si él no está", aseguró la conductora.

Más adelante, Latorre profundizó en su postura: "Una piba que siempre dijo que era libre, empoderada, que decidía, raro". En ese mismo momento, Majo Martino aportó su visión y coincidió con la lectura de Yanina: "Está dependiente emocional". Además, Latorre recordó un detalle llamativo: "En la nota de Moria pidió tenerlo enfrente".

Finalmente, la panelista cerró con una reflexión sobre la figura de Suárez: "Es una chica que es potente, tiene tres hijos. Y ella siempre dijo que era un ser libre".