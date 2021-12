Con críticas y reclamos de la oposición, el Gobierno prepara un acto masivo por el Día de la Democracia

Y desde las 15 empezará frente a Casa Rosada el festival con bandas argentinas y brasileras, que perfomarán hasta las 19, cuando suban al escenario los oradores del acto: el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández; el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. También estará presente José "Pepe" Mujica, exmandatario de Uruguay.

En las últimas horas, varios dirigentes y referentes del Frente de Todos alentaron la convocatoria. Por ejemplo, Máximo Kirchner instó a "reventar la plaza el diez de diciembre", mientras que el Jefe de Estado y la vicepresidenta compartieron videos en sus redes sociales.

El montaje del escenario comenzó este martes sobre la explanada de ingreso a la Casa de Gobierno, y se espera una convocatoria masiva, tal y como fue para el acto del Día de la Militancia el 17 de noviembre pasado.

Las críticas de la oposición al acto por el Día de la Democracia

Sin embargo, el entusiasmo del oficialismo se ve contrastado por las críticas de la oposición. El presidente del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, le recriminó al Gobierno que no se haya convocado al resto de los partidos políticos.

"La democracia de 1983 no es hija del peronismo. Es hija de todos los argentinos. No es legítimo que quieran reescribir la Historia. El PJ debería primero arrepentirse de la amnistía de Luder a los genociadas, de negarse a integrar la Conadep y de militar el No a la paz con Chile", sostuvo Negri desde su cuenta de Twitter.

Y en otro mensaje, declaró: "El mismo día que el kirchnerismo convoca a 'reventar la Plaza de Mayo' en defensa de los DDHH, el Gobierno Nacional se ABSTUVO de condenar las violaciones a los DDHH cometidas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. No tienen ni vergüenza".

También se expresó en contra del acto el diputado Waldo Wolff, quien cuestionó que "el gobierno celebra el día de la democracia sin convocar a los distintos partidos que la conforman invitando a un ex mandatario extranjero con quien comparte ideología. Ratifican el proyecto ideológico regional por sobre la pacificación y convivencia nacional.