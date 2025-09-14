Independiente busca DT: los candidatos que suenan tras la salida de Julio Vaccari

Los nombres que suenan para Independiente

A pocas horas de confirmarse la salida de Vaccari, aparecieron los primeros candidatos para hacerse cargo del banco de Avellaneda.

Gustavo Quinteros, conocido por su exitoso paso por Vélez en 2024, el entrenador es uno de los nombres más fuertes que analiza la dirigencia. Aunque su última experiencia en Gremio de Brasil fue breve, su perfil de conductor lo mantiene en el radar de varios clubes importantes.

Quinteros está sin trabajo desde abril y en los últimos meses fue vinculado a Boca Juniors y a selecciones como Chile y Perú. En el Rojo recuerdan que ya hubo un intento por contratarlo en 2022, cuando aún dirigía a Colo-Colo.

Otra opción es la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que se ganó un lugar en el fútbol argentino tras conquistar el Torneo Apertura con Platense.

La salida de Julio Vaccari de Independiente

El partido contra Banfield fue el último capítulo de un período complicado para Independiente. Tras la dura derrota en el estadio, mientras un grupo de hinchas se manifestaba en uno de los playones contra dirigentes y jugadores, Julio Vaccari decidió presentar su renuncia en el vestuario, dejando al club sin entrenador principal.

En ese mismo período, Independiente quedó eliminado de la Copa Argentina y fue descalificado de la Copa Sudamericana, luego de los incidentes registrados en la revancha frente a Universidad de Chile en Avellaneda.

Con la salida de Vaccari, la prioridad para el Rojo es establecer un proyecto sólido que devuelva la estabilidad al club. En las próximas horas se espera la confirmación de los nombres que están siendo evaluados para tomar las riendas del primer equipo, mientras los jugadores deben recomponerse de un golpe duro en lo anímico y deportivo.