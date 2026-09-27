La llamativa reacción de Brian Sarmiento en medio de la separación de Danelik

Qué contó Danelik sobre su separación de Brian Sarmiento

El romance entre Danelik y Brian Sarmiento nació puertas adentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y rápidamente tomó fuerza fuera del reality. La pareja no tardó en dar pasos importantes y, apenas tres meses después de conocerse, comenzó a convivir. Ahora, ese vínculo llegó a su final y fue la propia influencer quien decidió confirmar la separación y contar qué ocurrió.

A través de sus redes sociales, Danelik se refirió por primera vez a la ruptura y enfrentó las versiones que habían circulado en las últimas horas. Si bien confirmó que ya no está en pareja con Sarmiento, negó de manera contundente que el motivo haya sido una infidelidad. “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, afirmó en una historia de Instagram.

Además, la joven explicó qué fue lo que terminó despertando las especulaciones alrededor de la relación y apuntó directamente a una decisión que tomó en las redes sociales: “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”.

Una vez que dejó en claro su versión sobre lo sucedido, Danelik marcó distancia de cualquier posibilidad de continuar alimentando las especulaciones. La influencer aseguró que se encuentra bien y que su intención es continuar con su vida sin darle mayor trascendencia a la separación: “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”.

Poco después, Danelik volvió a mostrarse en sus redes y lo hizo con una actitud completamente relajada. La influencer publicó un video donde aparece bailando al ritmo de “Wanda Nara”, la canción de La Joaqui, y acompañó las imágenes con un mensaje que dejó clara su postura frente a quienes esperan verla atravesar públicamente el duelo por la ruptura: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”.