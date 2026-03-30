Boca recupera soldados clave: las excelentes noticias que recibió Úbeda antes de Talleres

Ambos futbolistas podrían estar disponibles no solo para el duelo ante Talleres, sino también para lo que viene a nivel internacional.

Qué partidos clave se le vienen a Boca

El calendario marca una seguidilla exigente. El primer compromiso será ante Talleres, pero rápidamente el equipo deberá cambiar el chip para enfocarse en la Copa Libertadores.

En ese contexto, Boca visitará a Universidad Católica el martes 7, en lo que será su regreso a la fase de grupos del certamen continental. Contar con la mayor cantidad de jugadores disponibles aparece como una prioridad absoluta para el cuerpo técnico.

Qué otros jugadores están a disposición de Úbeda

Además de las posibles vueltas de Ascacíbar y Zeballos, el panorama se completa con otros nombres. Tomás Belmonte y Ángel Romero también están disponibles, lo que amplía las variantes para el entrenador.

Si la evolución de los lesionados continúa como hasta ahora, Úbeda podría contar con prácticamente todo el plantel en condiciones, una noticia clave en medio de una agenda cargada.

Quiénes siguen siendo baja en Boca

No todo son buenas noticias. Hay futbolistas que todavía no están disponibles. El caso más cercano es el de Agustín Marchesín, quien podría regresar en aproximadamente dos semanas, aunque el propio arquero busca acelerar su recuperación.

Más atrás en los plazos aparece Rodrigo Battaglia, cuya vuelta está prevista para el segundo semestre. A su vez, la situación de Edinson Cavani sigue sin definiciones, ya que no hay una fecha concreta para su regreso.

Con este panorama, Boca se prepara para un tramo decisivo de la temporada con una noticia que cambia el escenario: la recuperación de piezas clave que pueden marcar la diferencia en partidos de alta exigencia.