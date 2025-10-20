Colapinto reveló por qué ignoró la orden de Alpine en el GP de Estados Unidos: "Era..."

Más allá de la polémica, el episodio deja entrever un rasgo cada vez más visible en la personalidad deportiva de Colapinto: su determinación para tomar decisiones propias en pista. En un contexto donde los pilotos jóvenes suelen ser extremadamente obedientes en sus primeras carreras, el argentino elige mostrarse firme y argumentar sus razones. Algunos lo verán como carácter; otros, como rebeldía.

Lo cierto es que, al menos públicamente, Colapinto no mostró arrepentimiento. Tampoco sobreactuó la situación: dejó claro que, para él, no hay motivo para escalar el tema. “No tiene sentido discutir por estas cosas”, insistió, consciente de que el verdadero desafío está más adelante.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Estados Unidos, la Fórmula 1 tendrá una breve pausa antes de viajar a México. El próximo compromiso será el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario histórico para la categoría y con gran presencia de público latinoamericano. Será una nueva oportunidad para que Colapinto siga sumando experiencia en pista… y, probablemente, para que Alpine observe de cerca cómo maneja la presión dentro del equipo.