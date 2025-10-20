En vivo Radio La Red
ESCÁNDALO

Colapinto reveló por qué ignoró la orden de Alpine en el GP de Estados Unidos: "Era..."

El piloto argentino tomó una decisión inesperada en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos y explicó los motivos detrás de su desobediencia.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista dentro y fuera de la pista. Esta vez, no por un adelantamiento espectacular ni por un resultado llamativo, sino por una decisión estratégica que generó revuelo en Alpine. A dos vueltas del final del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino desobedeció una orden directa de sus ingenieros y sobrepasó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, pese a que le habían solicitado que mantuviera posiciones.

image

La maniobra, que no alteró significativamente el resultado final —ambos terminaron fuera de los puntos, con Colapinto en el puesto 17—, llamó la atención por lo inusual: en la Fórmula 1 moderna, los pilotos rara vez contradicen instrucciones de equipo, incluso en situaciones sin premio deportivo aparente. Sin embargo, el argentino defendió su postura con firmeza en la zona mixta.

“Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y la verdad es que yo venía mucho más rápido”, explicó ante los medios. Según detalló, Gasly tenía los neumáticos más desgastados y su ritmo había caído considerablemente. “Él venía un segundo y pico más lento. Era lo mejor para la situación que estábamos pasando”, argumentó.

La referencia a “la situación” apuntaba también a un tercer protagonista en la escena: el brasileño Gabriel Bortoleto, quien se acercaba peligrosamente desde atrás. Para Colapinto, ceder la posición solo para mantenerse detrás de Gasly habría puesto en riesgo aún más el resultado colectivo. “Hice lo mejor, estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”, sostuvo, intentando minimizar cualquier posible conflicto interno.

Más allá de la polémica, el episodio deja entrever un rasgo cada vez más visible en la personalidad deportiva de Colapinto: su determinación para tomar decisiones propias en pista. En un contexto donde los pilotos jóvenes suelen ser extremadamente obedientes en sus primeras carreras, el argentino elige mostrarse firme y argumentar sus razones. Algunos lo verán como carácter; otros, como rebeldía.

Lo cierto es que, al menos públicamente, Colapinto no mostró arrepentimiento. Tampoco sobreactuó la situación: dejó claro que, para él, no hay motivo para escalar el tema. “No tiene sentido discutir por estas cosas”, insistió, consciente de que el verdadero desafío está más adelante.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Estados Unidos, la Fórmula 1 tendrá una breve pausa antes de viajar a México. El próximo compromiso será el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario histórico para la categoría y con gran presencia de público latinoamericano. Será una nueva oportunidad para que Colapinto siga sumando experiencia en pista… y, probablemente, para que Alpine observe de cerca cómo maneja la presión dentro del equipo.

