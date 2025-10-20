Agredieron al arquero de Olimpia tras el clásico paraguayo y su reacción escandalizó a todos: "¿Qué hacés, la con...?"

Qué generó la reacción de Olveira

La agresión que sufrió el arquero frente a cámaras desató su respuesta en vivo. Según se observa en los videos, Olveira señaló con claridad hacia la zona del banco de suplentes de Cerro Porteño, exigiendo explicaciones a quienes creía responsables del incidente. Tras el corte de la transmisión, se lo vio retirándose de la cancha visiblemente molesto y gesticulando con indignación.

Este episodio puso en evidencia la tensión que se vive en los clásicos paraguayos y la falta de control sobre incidentes que ocurren en la zona de entrevistas y alrededor de los jugadores. La reacción del arquero generó un debate entre usuarios de redes sociales, quienes criticaron que la transmisión oficial no mostrara con claridad lo sucedido ni diera seguimiento al hecho.

Qué repercusión tendrá este hecho

Olveira, ex River Plate de Uruguay y convocado a la selección charrúa en 2019 —aunque sin debut oficial—, volvió a destacarse como figura en el clásico, pero su actuación quedó empañada por este episodio de violencia. Las autoridades del fútbol paraguayo deberán investigar lo ocurrido para determinar responsabilidades y, posiblemente, aplicar sanciones a quienes atacaron al arquero durante la entrevista.

Mientras tanto, el arquero de Olimpia continúa siendo reconocido por su desempeño, aunque la tensión y los insultos en vivo marcarán un capítulo polémico en su carrera. Este tipo de incidentes también abre la discusión sobre la seguridad de los jugadores en situaciones de alta presión, especialmente tras partidos históricos como los clásicos nacionales.