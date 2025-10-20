En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Olimpia
Arquero
ESCÁNDALO

Agredieron al arquero de Olimpia tras el clásico paraguayo y su reacción escandalizó a todos: "¿Qué hacés, la con...?"

Gastón Olveira, figura del empate 1-1 entre Olimpia y Cerro Porteño, fue agredido durante una entrevista televisiva y su reacción impactó a todos. La situación generó polémica y el episodio será investigado por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Agredieron al arquero de Olimpia tras el clásico paraguayo y su reacción escandalizó a todos: ¿Qué hacés, la con...?

El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño terminó con un empate 1-1 en el estadio Defensores del Chaco, pero no solo por el resultado en la cancha. Gastón Olveira, arquero uruguayo de 31 años y figura del encuentro, vivió un momento de alta tensión minutos después del pitazo final. Mientras analizaba el partido frente a cámaras, un objeto —identificado como una botella o proyectil según versiones locales— impactó cerca suyo.

Leé también El emotivo mensaje de Franco Colapinto a su mamá por el Día de la Madre en Argentina
Franco Colapinto aprovechó el Día de la Madre para enviar un cálido mensaje a su mamá, Andrea Trofimczuk
Embed

La reacción del arquero no se hizo esperar: visiblemente alterado, gritó insultos dirigidos hacia la zona del cuerpo técnico rival. “¿Qué hacés, muerto, la concha de tu madre?”, exclamó Olveira antes de que la transmisión se cortara abruptamente. El hecho quedó registrado por redes sociales y generó un debate inmediato sobre la seguridad de los jugadores durante los clásicos.

Por qué Olveira fue la figura del partido

Olveira se destacó durante el clásico por su actuación bajo los tres palos, principalmente al atajar dos penales ejecutados por Jonathan Torres. En la primera ejecución, el árbitro ordenó repetir el tiro por adelantamiento del argentino, pero Olveira volvió a lucirse y detuvo el segundo disparo, consolidando su protagonismo y siendo elegido como la figura del clásico.

El arquero también destacó la entrega del equipo pese a jugar gran parte del encuentro con uno menos, luego de la expulsión de Paredes a los 33 minutos del primer tiempo. Sobre el final, Richard Ortiz recibió la roja, lo que profundizó el clima de tensión y contribuyó a la explosión del arquero durante la entrevista.

Qué generó la reacción de Olveira

La agresión que sufrió el arquero frente a cámaras desató su respuesta en vivo. Según se observa en los videos, Olveira señaló con claridad hacia la zona del banco de suplentes de Cerro Porteño, exigiendo explicaciones a quienes creía responsables del incidente. Tras el corte de la transmisión, se lo vio retirándose de la cancha visiblemente molesto y gesticulando con indignación.

Este episodio puso en evidencia la tensión que se vive en los clásicos paraguayos y la falta de control sobre incidentes que ocurren en la zona de entrevistas y alrededor de los jugadores. La reacción del arquero generó un debate entre usuarios de redes sociales, quienes criticaron que la transmisión oficial no mostrara con claridad lo sucedido ni diera seguimiento al hecho.

Qué repercusión tendrá este hecho

Olveira, ex River Plate de Uruguay y convocado a la selección charrúa en 2019 —aunque sin debut oficial—, volvió a destacarse como figura en el clásico, pero su actuación quedó empañada por este episodio de violencia. Las autoridades del fútbol paraguayo deberán investigar lo ocurrido para determinar responsabilidades y, posiblemente, aplicar sanciones a quienes atacaron al arquero durante la entrevista.

Mientras tanto, el arquero de Olimpia continúa siendo reconocido por su desempeño, aunque la tensión y los insultos en vivo marcarán un capítulo polémico en su carrera. Este tipo de incidentes también abre la discusión sobre la seguridad de los jugadores en situaciones de alta presión, especialmente tras partidos históricos como los clásicos nacionales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Olimpia Arquero
Notas relacionadas
Cómo será el torneo del fútbol argentino con más de 300 equipos, que contará con clubes históricos y exfiguras de Primera
Racing venció a Aldosivi y llega entonado a la primera semifinal contra Flamengo
Brownie de lentejas y chocolate: la receta fitness que tenés que probar

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar