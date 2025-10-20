Una promesa del fútbol internacional cayó en una trampa mortal tras una falsa oferta para fichar en un club

El hecho expone un problema creciente en el mundo del fútbol, especialmente en regiones donde muchos jóvenes ven en este deporte el camino para salir de la pobreza. Las redes de trata y estafa identifican esa ilusión como un terreno fértil para captar víctimas. Prometen contratos inexistentes, realizan falsos reclutamientos e incluso falsifican documentos para aparentar legitimidad. En muchos casos, los jugadores o sus familias pagan sumas significativas para cubrir supuestos trámites de traslado o visado, sin saber que están cayendo en manos de organizaciones criminales.

En su comunicado, el Ministerio senegalés fue contundente al advertir sobre los riesgos de este tipo de engaños. “Este tipo de redes aprovechan los sueños de los jóvenes para explotarlos y poner en riesgo sus vidas”, señalaron, a la vez que instaron a clubes, academias, entrenadores y familias a “verificar rigurosamente cualquier oferta deportiva antes de iniciar un viaje o entregar dinero”.

Mientras se avanza en la investigación y se coordinan los procedimientos para repatriar el cuerpo del futbolista, en Senegal crece la indignación y también el reclamo por mayores controles internacionales. Organizaciones deportivas y representantes de academias denuncian desde hace años la existencia de mafias que operan con distintos métodos, desde la falsificación de pruebas hasta la captación directa en redes sociales.

El caso de Cheikh Touré no solo golpea por su brutal desenlace, sino también porque expone una realidad silenciosa para muchos jugadores africanos que intentan abrirse camino sin respaldo institucional. Para ellos, una llamada o un mensaje con la promesa de un contrato puede significar la diferencia entre seguir luchando o rendirse. Para algunos, como Touré, puede significar el final de su vida.

El comunicado completo del Ministerio de Integración Africana y Asuntos Exteriores

Fallecimiento de un joven compatriota en Kumasi (Ghana)

El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior fue informado, el sábado 18 de octubre de 2025, del fallecimiento del señor Cheikh Touré, ocurrido en Kumasi (República de Ghana) el viernes 17 de octubre de 2025.

Las investigaciones preliminares realizadas por los servicios consulares indican que el señor Touré, un joven futbolista senegalés, podría haber sido víctima de una red de fraude y extorsión.

Según la información recabada por la Embajada de Senegal en Acra, el cuerpo del fallecido fue depositado en la morgue Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti, situada a unos 250 km de Acra.

Las autoridades competentes de Ghana han sido notificadas oficialmente con el fin de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias exactas del fallecimiento.

En este contexto, dos funcionarios de la Embajada serán enviados a Kumasi el domingo 19 de octubre de 2025, para asistir a las autoridades locales en los procedimientos administrativos y judiciales, y preparar, en coordinación con la familia, la repatriación del cuerpo a Senegal tan pronto como se obtengan las autorizaciones necesarias.

El Ministerio expresa su más sentido pésame a la familia en duelo y asegura que este asunto está siendo objeto de un seguimiento estrecho.