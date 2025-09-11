La revelación más fuerte de Furia Scaglione sobre su estado de salud: "Nunca..."

Finalmente, compartió una noticia esperanzadora que recibió recientemente de parte de los médicos: “Nunca pensé en mi vida que me iba a pasar y ahora tuve la gran noticia de que me dijeron que ya puedo volver a hacer alto rendimiento. De a poquito volviendo”.

¿Qué dijo Furia al enterarse de que Emma Vich la congeló?

Tras su participación en Gran Hermano (Telefe), Emma Vich se mantuvo alejado del foco mediático, intentando abrirse paso en el ambiente musical. Aunque recientemente volvió a ser mencionado por un fuerte cruce con la Gata Noelia, y ya sin vínculo con Juliana Furia Scaglione —su ex aliada en el reality—, ahora se conoció un hecho insólito: habría intentado hacerle un gualicho para perjudicarla.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa este lunes en LAM (América TV), donde contó que el ex participante fue denunciado por el propietario del departamento que alquilaba, quien aseguró que lo dejó en muy mal estado. Pero eso no fue todo: el dueño también le envió al periodista una imagen de unos papeles con los nombres de Furia y Kennys Palacios que Vich habría colocado en el freezer con la intención de frenar sus carreras.

Según ciertas creencias populares, congelar el nombre de alguien podría servir para detener su evolución personal o profesional. Aunque hay quienes sostienen que este tipo de rituales tienen un propósito más leve: alejar a personas negativas de tu entorno. “El dueño del departamento me cuenta que puso el nombre completo de Furia y escribió ‘atada y estancada’. A Kennys Palacios le puso ‘estancado y sin trabajo te quedarás’”, relató Ochoa en el programa.

A pesar de que muchos se alarmaron por esta actitud de Vich, Furia eligió responder con sarcasmo y su característico humor ácido. En sus redes sociales compartió un video donde se la ve mirando LAM y lanzó: “Ángel, decile que mirá lo atacada y estancada que estoy... o no sé qué. Lo estoy mirando desde Estambul”, dijo entre risas, demostrando que no le afectó en lo más mínimo.

Actualmente, la entrenadora física se encuentra en Turquía explorando nuevas culturas, gracias a una invitación de Marley para formar parte de su ciclo Por el mundo (Telefe), que en esta edición recorrerá Vietnam. Luego de grabar el episodio que se emitirá esta semana, Furia aprovechó para seguir viajando y compartiendo sus experiencias en redes sociales.

Así se confirma que Scaglione atraviesa un excelente momento tanto en lo personal como en lo laboral, y que nada parece opacar su felicidad, ni siquiera los intentos de Emma Vich por empañar su presente.

