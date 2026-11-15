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El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez y el inesperado detalle que lo conectó con Wanda Nara

Mauro Icardi compartió fotos con la China Suárez y un llamativo mensaje. Poco después, una publicación de Wanda Nara dejó un detalle que no pasó desapercibido.

15 nov 2026, 21:35
El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez y el inesperado detalle que lo conectó con Wanda Nara

El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez y el inesperado detalle que lo conectó con Wanda Nara

El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez y el inesperado detalle que lo conectó con Wanda Nara

El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez y el inesperado detalle que lo conectó con Wanda Nara

Mauro Icardi se sumó a la actividad en redes después del fuerte cruce entre Wanda Nara y la China Suárez. Este domingo por la tarde, el futbolista mostró cómo disfrutaba de una jornada de sol y pileta junto a la actriz en Nordelta. Las fotos estuvieron acompañadas por un mensaje que llamó la atención en medio de la polémica.

“Sunday Mood, Do not Disturb”, escribió el delantero en Instagram, junto a emojis de un celular y una cara con un guiño. En las imágenes se lo ve relajado con su pareja, mientras que la publicación tenía los comentarios limitados.

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Poco después, Wanda también compartió escenas de su domingo al aire libre. La conductora posó en bikini junto a Zaira Nara, ambas de espaldas mientras tomaban sol, y publicó otra fotografía con Martín Migueles. En esa postal, ella estaba recostada sobre el césped y el empresario apoyaba la cabeza sobre su trasero. Las imágenes correspondían al descanso familiar en su casa de Nordelta.

La cercanía entre las publicaciones y la similitud de los planes despertaron comparaciones entre los seguidores, después de un sábado marcado por los mensajes cruzados. Aunque ninguno vinculó expresamente esas fotos con la disputa, el contexto alimentó las interpretaciones sobre posibles indirectas. Por su parte, la China no había respondido hasta ese momento a los últimos cuestionamientos de la conductora de MasterChef.

Qué decidió la Justicia sobre Martín Migueles

La Justicia rechazó el pedido de Mauro Icardi para que Martín Migueles tuviera una restricción de acercamiento hacia sus hijas. Sin embargo, según informó Pía Shaw en SQP (América TV), le advirtió al empresario que debe evitar comentarios negativos sobre el futbolista delante de las niñas.

“De parte de Mauro Icardi habían pedido una perimetral que el juez decidió no dar. Lo que sí recibe es una advertencia: que no realice manifestaciones negativas de Mauro Icardi adelante de sus hijas. La tiene que cumplir”, explicó la periodista.

La solicitud surgió después del enfrentamiento ocurrido el viernes en Nordelta. En las imágenes difundidas del episodio, se escucha a la pareja de Wanda Nara amenazar a Icardi: “Te rompo la boca”.

     

 

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