El posteo de Mauro Icardi junto a la China Suárez y el inesperado detalle que lo conectó con Wanda Nara

Qué decidió la Justicia sobre Martín Migueles

La Justicia rechazó el pedido de Mauro Icardi para que Martín Migueles tuviera una restricción de acercamiento hacia sus hijas. Sin embargo, según informó Pía Shaw en SQP (América TV), le advirtió al empresario que debe evitar comentarios negativos sobre el futbolista delante de las niñas.

“De parte de Mauro Icardi habían pedido una perimetral que el juez decidió no dar. Lo que sí recibe es una advertencia: que no realice manifestaciones negativas de Mauro Icardi adelante de sus hijas. La tiene que cumplir”, explicó la periodista.

La solicitud surgió después del enfrentamiento ocurrido el viernes en Nordelta. En las imágenes difundidas del episodio, se escucha a la pareja de Wanda Nara amenazar a Icardi: “Te rompo la boca”.