El categórico mensaje de los vecinos de La Bombonera a Riquelme: "Quieren..."

image.png

Boca necesita adquirir las dos manzanas contiguas al Alberto J. Armando, donde se encuentran 129 propiedades. La construcción de la ampliación solo podrá comenzar cuando obtengan el permiso del último de los propietarios vecinos. "Nosotros soñamos con que nuestra cancha sea más grande, con que entre más gente. Pero en mi casa me enseñaron que uno no puede prometer algo si es de un vecino. Hasta me choca un poco golpearle la puerta a alguien para que se vaya de su casa. Me causa rareza", explicó Román el viernes.