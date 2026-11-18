Uno de los momentos que marcó un antes y un después ocurrió en 2016, cuando Ivana decidió ingresar a Gran Hermano. Aquella participación generó tensiones familiares y expuso los desacuerdos que existían entre ella y Wanda.

Desde entonces, los cruces y las declaraciones a distancia se multiplicaron, mientras que el vínculo entre Ivana y su hermano también se fue deteriorando. En distintas oportunidades, la influencer manifestó su descontento con la relación de Mauro y Wanda y cuestionó algunas de las decisiones que tomaron durante su matrimonio.

Ahora, con sus nuevas declaraciones en En todas las salsas, Ivana volvió a dejar en claro que su postura respecto de Wanda sigue siendo la misma y reavivó una interna familiar que lleva varios años sin encontrar una tregua.