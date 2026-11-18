Morena Rial quedó ligada a una novedad familiar de su ex, Facundo Ambrosioni, que toca de lleno a su hijo Francesco. El nene, de siete años, se convirtió en hermano mayor con la llegada de Fausto, el primer hijo de Ambrosioni con Camila Triviño.
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Una novedad en la vida de su ex volvió a conectar a Morena Rial con su pasado. Las fotos de Francesco, su hijo mayor, dieron la primera pista.
Morena Rial quedó ligada a una novedad familiar de su ex, Facundo Ambrosioni, que toca de lleno a su hijo Francesco. El nene, de siete años, se convirtió en hermano mayor con la llegada de Fausto, el primer hijo de Ambrosioni con Camila Triviño.
El bebé nació el 18 de octubre y su papá compartió en redes sociales las primeras imágenes de los hermanos juntos. La llegada de Fausto marcó la segunda paternidad de Ambrosioni, que se casó con Triviño en 2025. Francesco, por su parte, nació durante la relación que Facundo mantuvo con Morena, de quien se separó poco después de convertirse en padre.
En una de las fotos que publicó Ambrosioni, el hijo de Morena aparece sentado en un sillón, con una camiseta de fútbol y una sonrisa mientras sostiene al bebé en brazos. En otra, se lo ve al lado del cochecito de Fausto durante un paseo familiar. El álbum también incluye imágenes del recién nacido con sus padres.
Francesco ya había mostrado su entusiasmo durante el embarazo. En el baby shower de Camila, lo fotografiaron mientras le acariciaba la panza a su madrastra. Las nuevas imágenes retrataron el momento que esperaba: tener a su hermanito en brazos.
Las fotos de Francesco con su hermano menor, Fausto, volvieron a poner el foco en la historia de Morena Rial y Facundo Ambrosioni. El futbolista cordobés fue papá por segunda vez con Camila Triviño y compartió las primeras imágenes de sus dos hijos juntos, más de seis años después de su separación de Morena.
El noviazgo comenzó en febrero de 2018 y tuvo su primera ruptura pocos meses después. En julio se reconciliaron y, en septiembre, anunciaron que esperaban un hijo. Francesco Benicio nació el 27 de marzo de 2019 en el Sanatorio Finochietto.
Tres meses después de convertirse en mamá, Morena confirmó en Instagram que se había vuelto a separar de Ambrosioni. “Separadísima”, respondió cuando una seguidora le preguntó si se trataba de una pelea pasajera. Con el correr de los meses, la pareja volvió a apostar por la relación y retomó la convivencia con su hijo en Villa Devoto.
La ruptura definitiva llegó en mayo de 2020, en plena cuarentena. Por entonces, los tres vivían bajo el mismo techo, pero tras la separación Ambrosioni regresó a Córdoba. Desde entonces, el vínculo entre Morena y Facundo quedó marcado por la crianza de Francesco, el hijo que tienen en común.