Cómo fue la relación de Morena Rial y Facundo Ambrosioni

Las fotos de Francesco con su hermano menor, Fausto, volvieron a poner el foco en la historia de Morena Rial y Facundo Ambrosioni. El futbolista cordobés fue papá por segunda vez con Camila Triviño y compartió las primeras imágenes de sus dos hijos juntos, más de seis años después de su separación de Morena.

El noviazgo comenzó en febrero de 2018 y tuvo su primera ruptura pocos meses después. En julio se reconciliaron y, en septiembre, anunciaron que esperaban un hijo. Francesco Benicio nació el 27 de marzo de 2019 en el Sanatorio Finochietto.

Tres meses después de convertirse en mamá, Morena confirmó en Instagram que se había vuelto a separar de Ambrosioni. “Separadísima”, respondió cuando una seguidora le preguntó si se trataba de una pelea pasajera. Con el correr de los meses, la pareja volvió a apostar por la relación y retomó la convivencia con su hijo en Villa Devoto.

La ruptura definitiva llegó en mayo de 2020, en plena cuarentena. Por entonces, los tres vivían bajo el mismo techo, pero tras la separación Ambrosioni regresó a Córdoba. Desde entonces, el vínculo entre Morena y Facundo quedó marcado por la crianza de Francesco, el hijo que tienen en común.