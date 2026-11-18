Y cerró con una reflexión sobre la comunicación: "Como nos enseñan en la facultad, los mensajes van y vienen. Cuando vos decís algo, va más allá de tu intención al decirlo, es cómo fue recibido. Si fue mal recibido, es de buena persona, además de buen periodista, pedir disculpas".

Qué se dijo en PrimiciasYA sobre el regreso de Nelson Castro a la pantalla

En PrimiciasYa (América TV) se comentaron que Nelson Castro salió hoy al aire en su programa de radio y que no le preguntaron por el tema.

Según se contó, en El Trece le dieron libre el jueves y el viernes tras el largo viaje, tiene su programa en vivo El Corresponsal el sábado, y está previsto que vuelva a Telenoche el lunes.

También comentaron que el regreso del viaje ya estaba previsto y que no hubo nada especial detrás de la demora, solo una cuestión técnica, y que Castro, además de estar muy informado, no respondió a otras polémicas que tuvo en redes.