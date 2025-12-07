El emocionante festejo de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul por el título del Inter Miami en la MLS: el video

Embed

Una vez terminado el partido, mientras el equipo se encontraba reunido en el centro del campo, Rodrigo fue en búsqueda de su pareja y se fundieron en un abrazo, los dos emocionados por la consagración futbolística.

Las imágenes rápidamente se volvieron viral en las redes y luego ambos posaron felices con el trofeo de campeón. Incluso, el hermano de Tini Stoessel, Fran Stoessel, compartió una imagen desde el estadio junto a Rodrigo De Paul felicitándolo por el campeonato con una foto juntos.

Toda la familia vivió así una tarde muy especial y soñada que terminó con un importante título para el equipo de Messi y De Paul de cara al Mundial 2026, donde Argentina integra el Grupo J y se enfrentará a Argelia (debut el 16/6), Austria y Jordania.

fran stoessel rodrigo de paul campeon

Cómo es la lujosa casa que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul construyen en Argentina

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pasan un inmejorable presente juntos con muchos proyectos en común y pensando seriamente a futuro para consolidar la relación. Prueba de ello es que se conoció que la cantante y el futbolista están construyendo su casa soñada en Buenos Aires.

El lugar elegido para su soñado hogar es en San Isidro y cuenta con espaciosos ambientes y todos los lujos: son 800 metros cuadrados, con un spa y máxima privacidad en un exclusivo emprendimiento.

En el programa Tarde o temprano (El Trece), Fernanda Iglesias contó todos los detalles y mostró las imágenes aéreas y los planos de la propiedad.

Según explicó la periodista, "Van a tener solo tres vecinos", una elección que deja en claro su deseo de mantener la calma y el resguardo en medio de agendas cargadas de compromisos.

El proyecto arquitectónico tiene una superficie de 800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. En la planta baja se concentrarán los espacios comunes: un amplio living, comedor, cocina integrada y ventanales que se abren hacia el jardín, donde habrá pileta y quincho para disfrutar al aire libre.

En los niveles superiores se ubicarán los dormitorios, todos con baño privado, destacándose una suite principal de gran tamaño con vestidor.

El sótano, por su parte, será el rincón más exclusivo de la casa. Allí se instalará un spa completo con sauna seco y húmedo, ducha especial, camilla de masajes y un área destinada al entrenamiento físico. Como toque final de distinción, se sumará una cava de vinos, que aportará elegancia y sofisticación al hogar.