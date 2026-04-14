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Entre la lesión y la crisis del Tottenham: el incómodo momento que vivió Cuti Romero en Londres

El defensor argentino fue chicaneado por un hincha de Arsenal tras realizarse estudios en Londres. Mientras se recupera de su lesión, Tottenham pelea por no descender.

Entre la lesión y la crisis del Tottenham: el incómodo momento que vivió Cuti Romero en Londres

La lesión de Cristian “Cuti” Romero sigue generando repercusiones, tanto por su impacto deportivo como por las situaciones que se desprenden fuera de la cancha. En las últimas horas, el defensor argentino fue protagonista de un incómodo momento en Londres, donde un hincha de Arsenal lo chicaneó en plena calle en medio del delicado presente de Tottenham.

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Qué pasó con Cuti Romero tras realizarse estudios por su lesión

Luego de someterse a estudios médicos para evaluar el estado de su rodilla derecha, Romero fue visto caminando por la vía pública en Londres. En ese contexto, un simpatizante del clásico rival aprovechó la ocasión para lanzarle una frase provocadora: “Suerte en el Championship”, en referencia a la segunda división del fútbol inglés.

El episodio fue registrado por un usuario de TikTok, donde se observa al defensor con vendaje en su pierna derecha, con dificultades para caminar y sin ocultar el mal momento que atraviesa. Frente a la provocación, Romero optó por no responder y continuar su camino, evitando cualquier tipo de confrontación.

Cómo fue la lesión que sufrió y por qué preocupa

El central argentino sufrió una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha durante el partido ante Sunderland. La jugada se produjo tras un choque fortuito con su propio arquero, que impactó en la zona comprometida cuando Romero intentaba cubrir la pelota.

La secuencia fue impactante: intentó seguir en cancha, pero su cuerpo no respondió. Finalmente, debió ser reemplazado a los 64 minutos, retirándose entre lágrimas y con visibles gestos de dolor, una imagen que encendió las alarmas a dos meses del Mundial.

Aunque se espera que pueda llegar a la Copa del Mundo, lo haría con lo justo, mientras que ya quedó descartado para lo que resta de la temporada con Tottenham.

Cómo influye su ausencia en el presente de Tottenham

La baja de Romero representa un golpe fuerte para un equipo que atraviesa una situación crítica. Tottenham se encuentra en zona de descenso, ocupando la 18° posición con 30 puntos, y apenas a dos unidades de West Ham, el primer equipo que hoy estaría logrando la permanencia.

El contexto es aún más preocupante si se tiene en cuenta la racha reciente: sumó solo un punto de los últimos 24 en juego, en lo que se convierte en el peor momento del club en la actual temporada de la Premier League.

En ese escenario, la pérdida de su capitán y referente defensivo agrava el panorama de cara a la recta final del campeonato. Entre la incertidumbre por su recuperación y el delicado presente de su equipo, Romero atraviesa semanas clave tanto a nivel personal como profesional.

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