Entre la lesión y la crisis del Tottenham: el incómodo momento que vivió Cuti Romero en Londres

La secuencia fue impactante: intentó seguir en cancha, pero su cuerpo no respondió. Finalmente, debió ser reemplazado a los 64 minutos, retirándose entre lágrimas y con visibles gestos de dolor, una imagen que encendió las alarmas a dos meses del Mundial.

Aunque se espera que pueda llegar a la Copa del Mundo, lo haría con lo justo, mientras que ya quedó descartado para lo que resta de la temporada con Tottenham.

Cómo influye su ausencia en el presente de Tottenham

La baja de Romero representa un golpe fuerte para un equipo que atraviesa una situación crítica. Tottenham se encuentra en zona de descenso, ocupando la 18° posición con 30 puntos, y apenas a dos unidades de West Ham, el primer equipo que hoy estaría logrando la permanencia.

El contexto es aún más preocupante si se tiene en cuenta la racha reciente: sumó solo un punto de los últimos 24 en juego, en lo que se convierte en el peor momento del club en la actual temporada de la Premier League.

En ese escenario, la pérdida de su capitán y referente defensivo agrava el panorama de cara a la recta final del campeonato. Entre la incertidumbre por su recuperación y el delicado presente de su equipo, Romero atraviesa semanas clave tanto a nivel personal como profesional.